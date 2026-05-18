ジムのストレッチエリアで【ストレッチしない男性】 → スタッフの言葉に「なるほど」
ジムのストレッチエリアで、スマホをいじりながらくつろぐ男性。彼が長く陣取っているため、その場所が使えない状況でした。諦めて帰ろうとしたそのとき、スタッフがかけた一言に考えさせられて──。今回は、筆者がジムで体験した出来事をご紹介します。
自宅並みにくつろぐ人
通っているジムのストレッチエリアで、少し気になる光景を見かけました。マットは2つあり、そのうちの1つで30代くらいの男性が仰向けになり、スマホをいじっていたのです。
（だいぶリラックスしているな）
そう感じつつも特に気にせず、まずはマシンで軽く体を動かしました。
戻ってきても変わらない様子に
ひととおり運動を終え、最後にストレッチをしてから帰ろうと戻ってきたときです。
男性は、変わらず同じ体勢のままくつろいでいました。足元にはコンビニのコーヒーが置かれ、ときどきあくびをしています。
（あれ、まだいるんだ……）
もう1つのマットは別の人が使っています。空くのを待つこともできますが、正直なところ少し複雑な気持ちになりました。
声をかけるほどではないものの、そのまま使えない状況に引っかかりを覚えたのです。