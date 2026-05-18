とにかく明るい安村、Tシャツ＆海パン姿で足元は「女子高生」 水上恒司を不安にさせる
俳優の水上恒司が18日、東京・新宿の歌舞伎町タワーで行われた日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）の公開直前 歌舞伎町凱旋イベントに参加した。
【動画】とにかく明るい安村、韓国俳優陣からのネタの評価に困惑「あまりいい影響が出てない…」
闇バイトのリーダー役として出演する安村がMCも務めた。安村は「とにかく明るい安村改めとにかく悪い安村です」と自己紹介。「安心してください。はいてますよ！」とおなじみのフレーズを言いながら「そして足元は女子高生〜」とローファーに白ソックススタイルをアピールした。そんな姿に水上は「びっくりします。歌舞伎町で、この格好はヤバいですよ！」と驚くと、安村は「僕の正装なので」と力強く返していた。
『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞台に『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント超大作に描いた。『ナイトフラワー』『マッチング』『全裸監督』の内田英治氏が監督を務めた。
メインキャストは、新宿中央署のルーキー刑事・相葉四郎を水上、相葉の最強のバディとなる韓国のエリート刑事、チェ・シウを東方神起のユンホ、そして国際指名手配犯のボスである村田蓮司を福士蒼汰、さらにその右腕となるキム・フンをオム・ギジュン、韓国ヤクザ チャン・イス役をパク・ジファンが演じる。
イベントには、ユンホ、福士、オム、パク、内田監督も参加した。
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闇バイトのリーダー役として出演する安村がMCも務めた。安村は「とにかく明るい安村改めとにかく悪い安村です」と自己紹介。「安心してください。はいてますよ！」とおなじみのフレーズを言いながら「そして足元は女子高生〜」とローファーに白ソックススタイルをアピールした。そんな姿に水上は「びっくりします。歌舞伎町で、この格好はヤバいですよ！」と驚くと、安村は「僕の正装なので」と力強く返していた。
メインキャストは、新宿中央署のルーキー刑事・相葉四郎を水上、相葉の最強のバディとなる韓国のエリート刑事、チェ・シウを東方神起のユンホ、そして国際指名手配犯のボスである村田蓮司を福士蒼汰、さらにその右腕となるキム・フンをオム・ギジュン、韓国ヤクザ チャン・イス役をパク・ジファンが演じる。
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