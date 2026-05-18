14日、赤間二郎国家公安委員会委員長が定例記者会見を開催。自転車の2人乗りに言及し、現在「小学校入学前まで」とされている子どもの範囲拡大の検討を進める方針を示した。

自転車への青切符制度が導入されたことをきっかけにさまざまな意見が寄せられており、その中には、自転車の幼児用座席に同乗できる子どもの範囲を広げてほしいといった要望があることを明かした赤間氏。以前は「6歳未満」だったのが、2020年から2021年にかけて「小学校入学前まで」に拡大された。今後は幼児用座席の安全基準を定める団体との意見交換や、走行の安全性を確認するなどして、見直しの可否について検討を進める考えを示した。

この方針に対し、SNSなどには賛否両論の声が寄せられている。賛成意見では、「安全を担保できる範囲で拡大してほしい」といったコメントがみられた。子どもの送迎をしている親などにとっては、範囲が拡大されると負担が減るため、実現してほしいと考えているようだ。

反対意見では「まずは安全最優先」のように、利便性ではなく安全性を優先させるべきという声が多く寄せられた。子どもを乗せた自転車の中には交通ルールを守っていないケースも多くあることから、まずは子どもの安全を守ってほしいと考えている人も多いようだ。

また、「年齢制限を撤廃して体重制限にすればいい」のように、新たな提案もあった。子どもでも人によって体格に大きな違いがあるため、年齢ではなく体重で決めるのがよいということだ。

現在、子どもを自転車に乗せることは可能だが、事故が多発していることが大きな問題となっている。国民生活センターが2024年に公表したデータによれば、2019年度から2023年度までの5年間で、自転車後部に子どもを乗せて走行していた際の事故事例が207件、医療機関ネットワークに寄せられたという。実際に起きた事例として、身体のはみ出した部分が障害物と接触して負傷、スポーク外傷（足が後輪に巻き込まれてけがをすること）などがあったとのことだ。

範囲拡大を求める人がいる一方で、子どもを乗せた自転車の安全性を不安視している人も多くいることも事実だ。利便性も重要だが、子どもの安全を第一に考えた政策が求められている。