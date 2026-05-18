「めっちゃ可愛い」…『探偵！ナイトスクープ』現役秘書がゴールデンタイム登場 増田紗織アナ、大学名も公開
『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）の秘書を務めるフリーアナウンサーの増田紗織が、18日放送のテレビ朝日系『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』（後7：00）に初出演した。
【写真】『Qさま』登場…元ABCテレビの増田紗織アナ
増田アナは、ABC時代に『おはよう朝日です』『news おかえり』などのほか、『探偵！ナイトスクープ』4代目秘書、『サンデーLIVE!!』『グッド！モーニング』、さらにラジオ『ABCミュージックパラダイス』『SALLY'S COFFEE』など、多数の番組で活躍。
今年3月末で退社し、4月1日からホリプロに所属。その後も『探偵！ナイトスクープ』秘書を続けている。
『Qさま!!』では、「元ABCテレビアナウンサー」「慶大卒」のプロフィールが紹介された。さらに、松村邦洋が「元ナイトスクープだからね。皆さん、優しくしてあげてー」と、西田敏行モノマネで呼びかけ、笑顔を誘っていた。
SNSでは「サリーちゃん 頑張れ〜」「めっちゃ可愛い」など、反響が寄せられた。
【写真】『Qさま』登場…元ABCテレビの増田紗織アナ
増田アナは、ABC時代に『おはよう朝日です』『news おかえり』などのほか、『探偵！ナイトスクープ』4代目秘書、『サンデーLIVE!!』『グッド！モーニング』、さらにラジオ『ABCミュージックパラダイス』『SALLY'S COFFEE』など、多数の番組で活躍。
『Qさま!!』では、「元ABCテレビアナウンサー」「慶大卒」のプロフィールが紹介された。さらに、松村邦洋が「元ナイトスクープだからね。皆さん、優しくしてあげてー」と、西田敏行モノマネで呼びかけ、笑顔を誘っていた。
SNSでは「サリーちゃん 頑張れ〜」「めっちゃ可愛い」など、反響が寄せられた。