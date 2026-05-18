犬が『楽しくない』ときにみせる態度や行動5選

犬は『楽しくないなぁ』『つまらない…』と感じると、共通した態度や行動をとります。愛犬のネガティブな気持ちに気づいてあげられるよう、ご紹介するサインを確認してみましょう。

1.大きく短いため息をつく

犬もため息をつきますが、その理由は大きくふたつに分かれます。一つ目は満足したときに出る『ふぅーっ』という長いため息。ごはんを食べた、散歩に行った…など充足感から長いため息を吐きます。

二つ目は不満を示す、短くそして大きな『ふんっ』と鼻を鳴らすようなため息です。短いため息が頻繁にみられる場合、『楽しくないな』そう思っているかもしれません。

2.飼い主をジッと見つめる

視線を感じて振り向くと愛犬と目が合った…そんな経験はありませんか？飼い主さんの動向が気になるため『今何してるのかな？』と後追いしたり、観察することはよくあります。それ自体は飼い主さんへの愛情や信頼からくる微笑ましい行動です。

しかし、遠くから不機嫌そうに見つめてきたり、床にアゴをつけて上目遣いをする場合は『つまらない』『楽しくない』と感じているときの行動です。退屈しているサインですので、忙しくても優しく声をかけてあげましょう。

3.イタズラをする

退屈、寂しい、ストレスといった『楽しくない』状態のときに、物を壊したりゴミ箱を荒らすといったイタズラをすることがあります。これは、単なる暇つぶしや有り余るエネルギーの発散、そして飼い主さんの気を引くためです。

長時間の留守番で孤独や退屈を解消しようと、こういったイタズラをする場合があります。帰宅したら家の中がめちゃくちゃ…そんな場合は、愛犬からのストレスサインかもしれません。

4.名前を呼んでも無視する

愛犬の名前を呼んでも背中を向けたまま無視、もしくはチラッと見ただけで前を向いてしまう…こういった行動も『楽しくない』と感じたときにとる行動です。

シャンプーなどの苦手なことをされると察知してわざと無視している場合もありますし、構ってもらえなくて拗ねていることもあるでしょう。または、単純にひとりでいたい気分なのかもしれません。そういった気持ちのときに飼い主さんから呼ばれても、素直に喜べずに鈍い反応になってしまうのです。

5.体の一部を過剰に舐める

犬は不安、寂しさといったストレスを抱えたとき、または単なる暇つぶしに、自分の体の一部を舐めたり噛んだりする行動をとります。ストレスや退屈が極限まで高まってしまうと、血がにじむまで舐め続けたり、止めさせようとすると威嚇したりなどエスカレートする場合も。

これは「常同行動」と呼ばれる不安障害ですので、頻繁にみられる場合は注意が必要です。

愛犬がつまらなそう…満足させる方法とは？

犬が『楽しくない』『つまらない』と感じる理由は、運動不足、刺激不足、そして飼い主さんとのスキンシップ不足が大きな原因。ですので、これらを満たしてあげると退屈が解消されます。

散歩を工夫する 嗅覚を使った遊びを取り入れる 基本的なしつけでコミュニケーションを取る マッサージを取り入れる

運動不足と知的好奇心を満たしてあげるのに散歩はとても大切。違うルートを歩く、初めての公園に行く、といったいつもとは少し違う体験をするだけで犬の満足度は格段に上がります。車のお出かけやドッグランも上手く取り入れてあげると良いですね。

頭や嗅覚を使う遊びは、体力的な運動と同じくらいに犬を満足させます。おやつを隠して探させる「宝探しゲーム」や犬用知育玩具を活用すると、犬の本能を刺激しストレス発散に効果的です。

基本的なしつけができていないことも、犬の退屈感につながることがあります。トレーニングは飼い主さんとコミュニケーションを取る大切な時間。「お座り」「待て」といったコマンドを教える、または繰り返し行い犬の成功体験を積ませてあげましょう。飼い主さんに褒められると大きな満足感を得られます。

スキンシップの一環としてマッサージも取り入れてみましょう。全身をクルクルと優しく撫でたり、指の腹で押してみてください。きっとウットリ心地よさそうな表情を見せてくれるはずです。

『楽しくないなぁ』と退屈が続くと慢性的なストレスを抱えることになります。そうすると、破壊行動や分離不安、常同行動障害といった問題行動が発生してしまうことも。愛犬が退屈やストレスを感じていないか、日ごろからよく観察するようにしてください。

まとめ

犬は楽しくないと感じるとさまざまな行動や態度で示してきます。飼い主さんに求められることは、いち早く察知し適切に対応してあげること。日常の些細な変化や工夫で、愛犬の毎日はより楽しく、笑顔あふれるものに変わるはずですよ。