2匹のワンコと毎日一緒に過ごしているママさんが、珍しく外泊したら…？ワンコたちのお留守番中の様子と再会時の光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万8000回再生を突破しています。

【動画：毎日一緒にいたママが『突然の外泊』をして戸惑う犬たち→あまりにも健気な光景と『再会の瞬間』】

いつも一緒にいるママが外泊したら…

YouTubeチャンネル「川沿いに歩く【妻サヲル】」に投稿されたのは、いつも一緒に過ごしているママさんが外泊した時の、甲斐犬「ハルヱ」ちゃんと柴犬「マメ」ちゃんの様子です。

ある日、実家のご家族が倒れてしまったという連絡を受けたママさんは、病院に駆けつけた後で実家に一泊することに。パパさんや娘さんたちはお家にいるので、お世話に関しては何の心配もいりません。とはいえママさんが長時間留守にすることは珍しいので、2匹は落ち着かない様子だったとか。

ワンコ2匹のお留守番中の様子

ハルヱちゃんはママさんがお家を出た途端に、しっぽを下げてしょんぼり…。しかしママさんがいない間も窓から外を監視して、番犬の役目を果たそうと頑張ってくれていたそう。ママさんが帰ってくることを期待して、扉の前で待っている場面も。

そして普段はイタズラをすることが多いマメちゃんも、とてもお利口さんにしていてくれたとか。部屋の外から物音が聞こえた時には、「何だろう？」と警戒しながら扉の前へ。マメちゃんもハルヱちゃんと同じように、一生懸命お家を守ろうとしているよう。2匹とも健気で、たまらなく愛おしいですね。

愛情たっぷりの熱烈歓迎！

無事に一夜明けた翌日、ハルヱちゃんとマメちゃんは一緒にママさんの帰りを待っていました。ママさんがお家に到着すると、ハルヱちゃんはすぐに気付いて扉の前に移動したそう。しっぽを振りながら待機していたら、扉が開いてママさんが登場。その瞬間にマメちゃんも飛んできて、2匹同時に飛びついて熱烈歓迎してくれたとか！

その後もハルヱちゃんはママさんのお顔を舐めたり体を擦りつけたりして全力で甘え、マメちゃんはくるくる回って喜びの舞を披露していたそう。愛にあふれた光景に、心がほっこりします。ママさんも2匹にお出迎えしてもらえて、とても嬉しかったそうですよ。

この投稿には「健気で可愛い」「ママさんへの愛が凄いですね」「やはり常に居る人がいない時はわかるんだ」といったコメントが寄せられています。

ハルヱちゃん＆マメちゃんの可愛い姿や、ご家族との尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「川沿いに歩く【妻サヲル】」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「川沿いに歩く【妻サヲル】」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。