櫻坂46が、6月10日にリリースする両A面シングル『Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?』の新ビジュアルを公開。また、同ビジュアルの撮影風景を収めたティザー映像も公開となった。

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今作は、坂道グループとして初となる両A面シングル。新ビジュアルでは、ベージュやブラウンを基調としたシックな装いで、メンバーが凛とした佇まいを見せている。

また、レギュラー番組『そこ曲がったら、櫻坂？』内で収録曲「Lonesome rabbit」のフォーメーションが発表され、センターは二期生 森田ひかるが務めることが明らかになった。同番組内のインタビューで森田は「みなさんに楽しんでいただけるように今作も精一杯頑張ります」と語った。

森田がセンターを務めるのは、表題曲としては11thシングル『UDAGAWA GENERATION』以来となり、「What's “KAZOKU”?」でもセンターを務めることが発表されている。

また、5月19日0時より「Lonesome rabbit」が先行配信され、あわせてMVがプレミア公開される。

（文＝リアルサウンド編集部）