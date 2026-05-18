スノーボードの銀メダリストで、今季で現役を引退した竹内智香さんが報告会を開き、感謝の思いを語りました。



■竹内 智香 さん

「28年間、選手として全うできたことに感謝の気持ちでいっぱいです。」



竹内さんは広島ガス所属の42歳で、これまでに7回のオリンピック出場を果たしました。

2014年のソチオリンピックでは、スノーボードで日本人女性初となる銀メダルを獲得。腰の痛みと闘いながらも2026年、ミラノ・コルティナオリンピックの出場を果たし、28年間の現役生活に幕を下ろしました。





■竹内 智香 さん「メダリストであったり、オリンピアンの人たちから子どものころに夢をもらいましたし、これから先、私たちがそれを次の世代につないでいきたいと思っている。」自身の経験を振り返りながら、次の世代の選手たちにエールを送りました。■竹内 智香 さん「きっと努力に裏切られた人たち が、すごく多いんじゃないかと思っています。でも私自身、努力を積み重ねることで本当に多くのことを学びましたし、全力で頑張ってその中で起きることから、たくさんのことを学んでほしいと思います。」今後は、スノーボードを通して地域貢献に力を入れるということです。【2026年5月18日 放送】