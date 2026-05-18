

左から：日本イーライリリー 取締役シニアバイスプレジデント 研究開発・メディカルアフェアーズ統括本部のヤンピン・ワン氏、同 代表取締役社長のシモーネ・トムセン氏

日本イーライリリーは、グローバルで創業150周年を迎え、患者へのさらなる貢献を目指した日本における成長戦略などについて発表する記者会見を5月11日に開催した。会見では、主要製品を中心に2025年度の業績概要および2030年に向けた成長戦略について説明すると共に、肥満症・ダイアベティス（糖尿病）領域や認知症を含む中枢神経系疾患領域をはじめとする新薬候補の開発状況や臨床試験の結果を含む研究開発の進展について紹介した。



日本イーライリリー 代表取締役社長のシモーネ・トムセン氏

「当社は、1876年の創業以来、“世界中の人々のより豊かな人生のため、革新的医薬品に思いやりを込めて”をパーパスに掲げ、最も困難といわれる疾患への挑戦を通じて、イノベーティブな医薬品を創り出してきた」と、日本イーライリリー 代表取締役社長のシモーネ・トムセン氏が挨拶。「日本においては、昨年、会社創立50周年を迎え、“2030年までに国内製薬業界のリーディングカンパニーを目指す”という大きなビジョンに向けて、取り組みを推進している。より健やかでサステナブルな社会を創造することで、より多くの患者により早く貢献するべく、『疾患啓発』『医療へのアクセス改善』『医薬品開発』の3つの分野に注力している」と、同社が目指す2030年のビジョンを示した。

「『疾患啓発』では、社外との協働を通じて疾患への正しい理解を促す取り組みを進めている。例えば、肥満と混同されやすい肥満症の啓発キャンペーン『その肥満、肥満症かも！』プロジェクトや、早期診断が大切なアルツハイマー病に関する啓発活動を展開している。また、昨年10月、肥満症に関連する23学会によって構成される『領域横断的な肥満症対策の推進に向けたワーキンググループ』と覚書を締結。『医療へのアクセス改善』では、今年3月からは肥満症情報サイト『その肥満、肥満症かも！』において、オンライン相談を開始した」とのこと。「『医薬品開発』では、世界同時開発戦略によってグローバルポートフォリオの100％をカバーしている。昨年は、肥満症治療薬『ゼップバウンド』、GLP−1受容体作動薬『トルリシティ 1.5mg』の上市に加え、ヒト化抗ヒトIL−23p19モノクローナル抗体製剤『オンボー』および抗悪性腫瘍剤『ジャイパーカ』の適応追加承認を取得。さらに、アルツハイマー病による軽度認知障害および軽度の認知症治療薬『ケサンラ』の新用法・用量への一部変更承認、抗悪性腫瘍剤『レットヴィモ』の剤形追加承認などを取得し、より多くの人々が治療を受けやすいよう選択肢を広げている」と、各分野における2025年度のビジネスハイライトを紹介した。



日本イーライリリー 代表取締役社長のシモーネ・トムセン氏

「こうした取り組みの結果、2025年度の売上高は前年比25％増の2760億円となり、過去最高を更新した。特に新製品・成長製品群の売上高が前年比57％増加したことで、3年連続の2桁成長をけん引し、当社の力強い成長の基盤になった」と、新製品・成長製品群の伸長によって創業以来の最高売上高を達成したと目を細める。「そして今年度は、2030年までに製薬業界のリーディングカンパニーとなるビジョンをさらに加速させる。そのために、『研究開発におけるイノベーションと豊富なパイプライン』、『継続的な投資を通じたコミットメント』、『社員が能力を最大限に発揮できる環境』の3つの柱にフォーカスしていく」と、2030年のビジョン到達に向けた成長戦略を発表した。

「具体的には、新薬の研究開発において、今後も前例のないイノベーションを続けていく。現在、当社の新薬開発プロジェクト数は国内2位となっており、製品ポートフォリオも拡大している。また、継続的な投資では、昨年、西神工場（兵庫県神戸市）への70億円の投資が完了し、今年3月に追加で200億円の投資を決定した。2028年にかけて新規生産ラインの導入や倉庫棟の新設、工場のデジタル化・プロセス自動化を計画しており、将来の製品や需要拡大を見据えた供給体制のさらなる強化を図る。AIへの投資としては、AIエージェントによるMRのサポートや研究開発における文書作成支援など、20件以上のAI施策を推進していく」と、成長戦略の具体的な施策について説明。「そして、成長戦略の原動力となるのが、能力を最大限発揮する社員の力であり、社員の多様性を担保することが重要になる。そのために、インクルーシブかつアクセシビリティの高い職場環境を整備し、社員の成長を促すことで、多様な患者への理解をさらに深め、新たなイノベーションを生み出していく」と、医薬品開発を支える人材の育成にも力を注いでいくと強調した。



日本イーライリリー 取締役シニアバイスプレジデント 研究開発・メディカルアフェアーズ統括本部のヤンピン・ワン氏

続いて、同 取締役シニアバイスプレジデント 研究開発・メディカルアフェアーズ統括本部のヤンピン・ワン氏が、新薬候補の開発状況および臨床試験の最新動向について紹介した。「当社は、昨年3月から今年3月までの1年間で、日本において7品目の薬事承認を取得した。この薬事承認は、当社の長年にわたるハードワークの成果である。現在、グローバルでは約80品目が中期・後期開発フェーズに入っており、世界同時開発戦略によって日本の開発プロジェクト数も急激に拡大している」と、新薬の研究開発パイプラインの進捗状況を説明。「糖尿病・肥満症・心・腎領域の新薬候補としては、経口GLP−1受容体作動薬『オルホルグリプロン』が、4月に肥満症治療薬としてFDA（米国食品医薬品局）に承認された。同薬剤は、臨床試験で意義のある体重減少を達成した。また、2型糖尿病の直接比較試験ではHbA1c低下において優越性を達成しており、2型糖尿病の新たな基盤治療薬になり得ると考えている。この他にも、高血圧症や末梢動脈疾患など複数の慢性疾患に関して評価を行っている」と、「オルホルグリプロン」の治療薬としての可能性をアピールした。

「がん領域では、CDK4／6阻害薬『アベマシクリブ』が、HR陽性・HER2陰性の高リスク早期乳がんにおいて、2年間の治療で全生存期間を延長することが実証された。また、抗悪性腫瘍剤『ジャイパーカ』について、未治療の慢性リンパ性白血病（CLL）患者における増悪または死亡リスクを大幅に低減することがわかった」と、がん領域における臨床試験の状況について言及。「中枢神経系疾患領域では、アルツハイマー病による軽度認知障害および軽度の認知症治療薬『ケサンラ』において、76週時点までに約8割の軽度／中等度患者でアミロイドプラークが除去されていることが確認された。さらに、投与から3年経過した時点でも臨床的ベネフィットを維持していることがわかった」と、「ケサンラ」の投与による認知症の進行抑制効果が実証されたと訴えた。

「当社では今後も、生成AIなど最新テクノロジーを最大限に活かすと共に、有望な最先端科学との融合を図り、医薬品開発のイノベーションを加速していく。そして、創業150年の歴史をもとに、引き続き日本のさらなる健康に貢献していく」と、2030ビジョンに向けて、新薬開発パイプラインの進展を続けていく考えを示した。

日本イーライリリー＝https://www.lilly.com/jp/