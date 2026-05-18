「肝が冷えた」仮面ライダー女優、“アップ”発言にファン騒然？ 「共演者にも知らされていなかったのか」
俳優でモデルの小貫莉奈さんは5月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。「アップしちゃっただと…」という発言が、一部のファンを騒然とさせました。
【投稿】仮面ライダー出演・女性俳優の“アップ”発言にファン騒然？
X上では「『(オール)アップしちゃっただと…』なのか『(写真を)アップ(ロード)しちゃっただと…』なのか判断つかなくて肝が冷えた」「共演者にも知らされていなかったのか」「あっさり退場したなぁ…」「あまりにも可哀想すぎた」「復活する可能性もワンチャン…？」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【投稿】仮面ライダー出演・女性俳優の“アップ”発言にファン騒然？
「あっさり退場したなぁ…」特撮テレビドラマ『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系）にに「コードナンバー：シックス（宮本紅覇）」役で出演した俳優の平川結月さんは同日、自身のXを更新。「戦隊に続き仮面ライダーの世界にも携わることができ、本当に嬉しく貴重な経験をさせていただきました。応援していただいた皆様、本当にありがとうございました！ また、どこかで！」とつづり、撮影が終了したことを示唆しました。その後、同ドラマに出演している小貫さんは平川さんの投稿を引用し「え、？ アップしちゃっただと…」と投稿。平川さんが「オールアップ」したことを嘆く内容ですが、ファンの中には一瞬、別の意味だと勘違いした人もいたようで……。
「まだ現実で会えてないのに」同日の別の投稿でも「なんか、知らないところで、紅覇ああぁ まだ現実で会えてないのに」と、平川さんの撮影終了を惜しんだ小貫さん。ファンからも「紅覇の退場は悲しいです」「あー、予知夢の中でしか会ってないのか」などの声が寄せられました。同ドラマの今後の展開からも目が離せません。
(文:堀井 ユウ)