

「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント」

ゴディバ ジャパンは、夏季限定の焼き菓子を、5月20日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、およびゴディバ オンラインショップで販売する。また、発売に合わせ「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント」の新フレーバー「カカオフルーツ」のサンプリングを実施する。

ゴディバから、今年夏季限定の焼き菓子を発売する。

「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント」は、ジュリー・リジェール＝ベレア氏が手がけた、ゴディバ100周年を祝う華やかな限定パッケージ。100周年を記念して開発したフレーバー、カカオフルーツとバニラショコラのラングドシャクッキーをセットした。パッケージにも期間限定フレーバーのモチーフが隠れている。100周年記念を彩る、新しい味わいを堪能してほしい考え。



「ショコラプリン」

「ショコラプリン 4個入」は、やさしい甘さのショコラプリン ミルクと、カカオのコクが際立つショコラプリン ダーク。異なる魅力をもつ2種類のプリンを詰め合わせた。なめらかな口あたりと後味の軽さで、暑い夏でも爽やかにチョコレートを楽しめる。



「フルーツジュレ」

「フルーツジュレ 3個入」は、カカオの白い果肉の部分を使用した、みずみずしいカカオフルーツジュレの中に、2種類のフルーツを贅沢に閉じ込めた。それぞれの果実が持つ甘みと酸味が重なり合い、ひと口ごとに奥行きのある味わいが楽しめる。涼やかな口どけと彩りの美しさは、夏の贈り物にもおすすめとなっている。



「瀬戸内レモン ティグレ アソートメント」

「瀬戸内レモン ティグレ アソートメント」は、しっとりリッチな「ショコラ」と、爽やかな「瀬戸内レモン」、カカオの香り豊かにアレンジした2種類のティグレが楽しめるアソートメントとのこと。ショコラはしっとりとした生地と口どけの柔らかなガナッシュの組み合わせ。瀬戸内レモンはやさしい甘さの中に穏やかな酸味があり、絶妙な味のハーモニー。味わいのコントラストと食べ比べの楽しさを一箱にした。



「ゴディバ サマー クッキーアソートメント」

「ゴディバ サマー クッキーアソートメント」は、缶を開けるとふわっと広がる、甘くてやさしい、どこか懐かしい香り。サクサクと軽やかで、口の中でほろっとほどける繊細な食感。爽やかな夏を感じる「レモンサブレ」を主役に、ショコラティエこだわりの5種類が詰まったクッキー缶になっている。自分へのご褒美に、また大切な人へのちょっとしたギフトにもぴったりだとか。

［小売価格］

100周年ラングドシャクッキーアソートメント4枚入：648円

100周年ラングドシャクッキーアソートメント8枚入：1404円

100周年ラングドシャクッキーアソートメント18枚入：2916円

100周年ラングドシャクッキーアソートメント30枚入：3996円

ショコラプリン4個入：2700円

ショコラプリンミルク：648円

ショコラプリンダーク：648円

フルーツジュレ3個入：2484円

白桃＆洋ナシジュレ：810円

レモン＆マンゴージュレ：810円

ぶどう＆キウイジュレ：810円

瀬戸内レモンティグレアソートメント4個入：2052円

瀬戸内レモンティグレアソートメント8個入：3726円

ゴディバサマークッキーアソートメント：2592円

（すべて税込）

［発売日］5月20日（水）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp