

左から：「絶品かっぱえびせん 鳴門の塩とわさび味 」「同 北海道焼き帆立と黒胡椒味」

カルビーは、“やめられない、とまらない”でおなじみの「かっぱえびせん」から、お酒のおつまみ向けとして素材の組み合わせにこだわった「絶品かっぱえびせん 鳴門の塩（食塩のうち、鳴門市製造は51％）とわさび味」と「絶品かっぱえびせん 北海道焼き帆立（ほたてパウダーとして北海道産ほたてを0.02％使用している）と黒胡椒味」を5月25日から全国のコンビニエンスストア先行で発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では6月1日から発売する。

「絶品かっぱえびせん」シリーズは「お酒のおつまみ」のニーズに応える商品として、2020年4月から発売。消費者の特別な「お酒の時間」を充実させる、家飲み向けの「かっぱえびせん」シリーズとして好評を得ていた。

今回、「絶品かっぱえびせん」ならではの他にはない奥深いおいしさをさらに知ってもらいたい。その想いのもとリニューアルする。これまで“日本のこだわりの塩”と引き立てる素材の組み合わせで展開してきたが、今回のリニューアルでは、“日本のこだわり素材”とこだわり素材に合う味の組み合わせに進化。「こだわりを楽しむ大人時間」を提供するブランドとして、パッケージデザインも刷新した。

まだ知らない消費者にも店頭で目に留めてもらい、手に取ってもらえる存在を目指し、装いも新たに生まれ変わった「絶品かっぱえびせん」を届けていく。

「絶品かっぱえびせん」シリーズは、通常の「かっぱえびせん」に比べて濃厚なえびの風味が感じられ、食べ応えのある大きく堅めの生地と素材を組み合わせた絶品の味わいになっている。上質でこだわりの「かっぱえびせん」が、特別な「お酒の時間」をより一層充実させる。

「絶品かっぱえびせん 鳴門の塩とわさび味」は、昨年の「浜御塩」から「鳴門の塩」へ変更し、甘味を抑えキリっとした塩味に仕上げた。口に入れた瞬間はわさびの刺激と塩の味わいを、後味にはえびの濃い味わいと香ばしさが調和した絶品の味わいを楽しめる。

「絶品かっぱえびせん 北海道焼き帆立と黒胡椒味」は、「日本のこだわりの塩」×素材の組み合わせから、「日本のこだわり素材」×それに合う味の組み合わせへと進化させ、第1弾となる同商品では、「北海道産帆立」を使用し、焼き帆立の味わいを引き立てる焦がし醤油の風味を楽しめる。

パッケージは、「絶品」のロゴを刷新し、金色で視認性を高めることで、これまで以上に重厚感のある印象に仕上げた。わさび、ほたての味名と連動した落ち着きのある配色と、素材の画像を配置しこだわりを感じてもらえるデザインになっている。

［小売価格］160円前後（税込）

［発売日］5月25日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp