ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回、「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、「クッキーバニラフラッペ」を、5月19日から全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。

「バニラフレーバー」は、フラッペ購入者への調査において、「今後飲みたいフレーバーとして」上位に挙がる人気のフレーバーとなっている。





今回発売する「クッキーバニラフラッペ」は、世界有数のバニラの産地であるマダガスカル産バニラを原料とした香料を使用（香料中、マダガスカル産バニラ原料の香料を67％使用）し、マダガスカル産らしい甘く濃厚なバニラを感じる仕立てにした。さらに、バニラかき氷は乳脂肪分を増やし、これまで以上にミルクのコクを感じられるリッチな味わいになった。

また、かき氷の中に混ぜ込んだココアクッキーに加え、天面には食感を楽しめるサイズのココアクッキーを贅沢にトッピング。芳醇なバニラの味わいだけでなくクッキーの味わいと食感も同時にしっかりと楽しめる。

［小売価格］380円（税込）

［発売日］5月19日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp