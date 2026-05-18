サタケのグループ会社、サタケフードビジネスは、非常食だけでなく日常食としても美味しく食べられる乾燥米飯マジックライス「ななこめっつ」シリーズから、新商品「ちらし寿司」と「カレー」を6月1日から発売する。

マジックライスは、1995年に発売以来非常時や海外旅行の携行食として、多くの人に愛用されている。手軽に持ち運べるため、キャンプなどのアウトドア食としても親しまれている。2022年に発売した「ななこめっつ」シリーズは、従来のマジックライスシリーズの保存期間を7年に延ばし、お湯での調理時間を7分に短縮した商品。簡便さを向上させつつ、保存期間延長によって、食品ロスの低減を実現した。現在「白飯」や「鯛めし」など6種類を展開しているが、今回新たに「ちらし寿司」と「カレー」を追加し、ラインアップを拡充した。

「ちらし寿司」は、酸味と甘みがほどよく調和し、温かくても冷えた状態でも美味しく食べられる。「カレー」は、こだわり配合のスパイスが風味豊かな、クセになるカレー味とのこと。どちらも非常食としてだけでなく、日常食としても食べられる味わいに仕上げた。

［小売価格］各540円（税込）

［発売日］6月1日（月）

サタケフードビジネス＝https://www.satake-fb.co.jp