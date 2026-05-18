■19日（火）も暑い 猛暑日に迫るところも

19日（火）も広く晴れて、九州から東北では30℃前後の暑さが続くでしょう。猛暑日に迫る暑さになる所もありそうです。

◎19日に特に気温が上がるところ◎

34℃ →山形・福島・宮城県の白石・兵庫県の豊岡・福岡県の久留米・大分県の日田

33℃ →岩手県の一関・長野県の松本・甲府・京都府の舞鶴・佐賀・熊本など

32℃ →福島県の郡山・前橋・熊谷・福井・京都・奈良など

19日（火）も湿度は低く、真夏のような不快な暑さではありませんが、強い日差しがじりじりと照りつけ、暑く感じられそうです。

【19日(火)の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 11℃（-1 5月下旬）

仙台 13℃（＋1 5月下旬）

新潟 16℃（＋3 6月上旬）

東京 17℃（±0 6月上旬）

名古屋 17℃（±0 5月下旬）

大阪 18℃（±0 5月下旬）

広島 18℃（＋1 6月上旬）

福岡 17℃（-1 5月下旬）

那覇 23℃（＋1 5月下旬）

【19日(火)の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 18℃（-3 平年並み）

仙台 29℃（＋6 真夏並み）

新潟 29℃（＋3 7月中旬）

東京 29℃（±0 7月上旬）

名古屋 29℃（-3 6月下旬）

大阪 29℃（-2 6月下旬）

広島 29℃（-2 7月上旬）

福岡 29℃（-2 7月上旬）

那覇 28℃（＋2 5月下旬）

■広く晴れ 梅雨入り前の紫外線は要注意

19日(火)も東北から九州の広い範囲で晴れて、強い日差しが照りつけそうです。

気象庁が観測している月別のUVインデックス（紫外線の人体への影響度を表す指標のこと）によると、5月の紫外線量は6月とほぼ同じレベル。残暑が厳しい9月よりもやや強くなっています。

また、日本化粧品工業会によると、紫外線にはUV-A波とUV-B波の2種類があり、シワやたるみの原因となるUV-A波は5月から真夏にかけて年間のピークを迎えるそうです（シミやそばかすの原因となるUV-B波は7月と8月が最大です）。

ちなみに、日焼け止めを選ぶ際は、SPF値の横にある＋表記（PA）がUV-A波への防御効果を表します。参考になさってください。

■19日は九州や四国で傘の出番も 沖縄・奄美は梅雨空

19日(火)の日中は広い範囲で晴れますが、九州南部や四国では午後から次第に雲が広がり、夕方から雨の降る所がありそうです。

また、沖縄本島は雨が降ったりやんだりで、雷雨になる所もあるでしょう。奄美は昼頃まで雨が降りやすい見込みです。

■週中頃からは曇りや雨 梅雨の走り

20日（水）は雨の範囲が広がりそうです。日中は中国、四国、近畿、東海を中心に傘の出番となるでしょう。午後は北陸や関東も一部で雨が降る見込みです。北海道も雨の降る所があるでしょう。

21日（木）は西日本、東日本と東北南部の広い範囲で本降りの雨となりそうです。

22日（金）になると西から雨雲が抜けていきますが、関東や東北では雨が残る見込みです。

その後、土日も西から天気が下り坂となりそうです。全国的に雨で、雨脚の強まる所があるでしょう。

■暑さは19日まで 金曜日は東京で21℃予想

極端な暑さは19日（火）までで、20日（水）になると西日本では暑さが一気にトーンダウンしそうです。20日（水）の最高気温は大阪で22℃の予想です。

週後半は関東や東北も気温が平年並みか、それより低くなる見通しです。22日（金）の最高気温は東京で21℃と4月下旬並みでしょう。

週明け25日（月）には、また暑くなりますが、それまでは控えめな暑さとなります。気温変化の大きい1週間となりますので、服装選びを間違えないよう、お気をつけください。

気象予報士 岡田沙也加