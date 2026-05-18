Copilotキー、やっぱり不評だった。再割り当てオプション提供へ
米Microsoftが公開しているサポートドキュメントの中で、Copilotキーに関する記述が注目を集めている。Windowsに設定項目を新設することで、Copilotキーを再割り当てできるように変更するとしている。
Copilotキー、不評だった。再割り当てオプション提供へ
MicrosoftがPC買い替えの旗印としてCopilotの普及を推し進めていく中で、ノートPCの右下にあったコンテキストメニュー（マウスの右クリック）のキーがCopilotキーに置き換えられた。当初キーボードへの固有キー追加はWindowsキーの導入以来約30年ぶりだとアピールしてきたが、あまりユーザーには馴染まなかったのかもしれない。「ユーザーが課題を感じる場合があった」と言及し、今回設定項目をWindowsに用意する方針について述べられている。
変更は今年後半にもWindows 11向けにリリースするとしており、設定項目ではCopilotキーをコンテキストメニューキーや右Ctrlキーとして再割り当てできるようになる。Windowsでの設定変更メニューとして提供されるが、対応や挙動はメーカーによって異なる場合があるとのことだ。
Copilotキー、不評だった。再割り当てオプション提供へ
MicrosoftがPC買い替えの旗印としてCopilotの普及を推し進めていく中で、ノートPCの右下にあったコンテキストメニュー（マウスの右クリック）のキーがCopilotキーに置き換えられた。当初キーボードへの固有キー追加はWindowsキーの導入以来約30年ぶりだとアピールしてきたが、あまりユーザーには馴染まなかったのかもしれない。「ユーザーが課題を感じる場合があった」と言及し、今回設定項目をWindowsに用意する方針について述べられている。
変更は今年後半にもWindows 11向けにリリースするとしており、設定項目ではCopilotキーをコンテキストメニューキーや右Ctrlキーとして再割り当てできるようになる。Windowsでの設定変更メニューとして提供されるが、対応や挙動はメーカーによって異なる場合があるとのことだ。