M!LK佐野勇斗「トイ・ストーリー」アフレコは「8割9割録り直し」担当キャラとの共通点も明かす
【モデルプレス＝2026/05/18】佐野勇斗（M!LK）が5月18日、東京・中池袋公園にて行われた映画『トイ・ストーリー５』（7月3日全国劇場公開／配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）声優発表イベントに登場。自身が声優を務める新キャラクター“スマーティー・パンツ”との共通点を明かした。
【写真】人気アイドルが声優務める「トイ・ストーリー」新キャラ
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描くディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズ。最新作で重要な役割を果たす新キャラクター・スマーティー・パンツは、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のデジタルおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間“眠り”についていたが、ジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すというキャラクター。同キゃラクターとの共通点を聞かれると「一昔前のインスタライブでは、毒舌な野郎だとか言われてたので、そこもちょっと似てるなと思いました」とコメント。さらに「自分で言うのもあれですけど、結構仲間思いのキャラクターなので、そこは似てるんじゃないかなとは思います」と明かした。
佐野が声優に挑戦したのは初。アフレコ収録の様子を聞かれると「すごく難しくて」と切り出し、「1度どういう風に声が録れたか聴いた後に、やっぱり『トイ・ストーリー』の大ファンだっていうのもありますし、納得いかなくて。全部録り終わってからもほぼ全部、8割9割録り直しました」と裏話を明かしていた。（modelpress編集部）
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◆佐野勇斗、スマーティー・パンツとの共通点は？
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描くディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズ。最新作で重要な役割を果たす新キャラクター・スマーティー・パンツは、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のデジタルおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間“眠り”についていたが、ジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すというキャラクター。同キゃラクターとの共通点を聞かれると「一昔前のインスタライブでは、毒舌な野郎だとか言われてたので、そこもちょっと似てるなと思いました」とコメント。さらに「自分で言うのもあれですけど、結構仲間思いのキャラクターなので、そこは似てるんじゃないかなとは思います」と明かした。
◆佐野勇斗「トイ・ストーリー」アフレコ裏話
佐野が声優に挑戦したのは初。アフレコ収録の様子を聞かれると「すごく難しくて」と切り出し、「1度どういう風に声が録れたか聴いた後に、やっぱり『トイ・ストーリー』の大ファンだっていうのもありますし、納得いかなくて。全部録り終わってからもほぼ全部、8割9割録り直しました」と裏話を明かしていた。（modelpress編集部）
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