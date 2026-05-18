福士蒼汰、役作りで15キロ増量 肉体の変化を「どう観てもらえるのか楽しみ」
俳優の福士蒼汰が18日、東京・新宿の歌舞伎町タワーで行われた日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）の公開直前 歌舞伎町凱旋イベントに参加した。
【動画】福士蒼汰、役作りで15キロ増量した肉体に「どう見てもらえるか不安と楽しみ」
福士は、本作の役作りのために、約15キロの増量に挑み、そのパンプアップした肉体が公開されるとテレビやSNSで大きな話題を呼んだ。「犯罪集団のボスを演じました」と振り返りつつ「あと1週間で公開される。ドキドキしてます。僕にとっても挑戦した作品、役。自分自身の体型を皆さんにどう観てもらえるのかが楽しみでもありながら、不安でもありながらで」と笑顔で話していた。
『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞台に『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント超大作に描いた。『ナイトフラワー』『マッチング』『全裸監督』の内田英治氏が監督を務めた。
メインキャストは、新宿中央署のルーキー刑事・相葉四郎を水上、相葉の最強のバディとなる韓国のエリート刑事、チェ・シウを東方神起のユンホ、そして国際指名手配犯のボスである村田蓮司を福士蒼汰、さらにその右腕となるキム・フンをオム・ギジュン、韓国ヤクザ チャン・イス役をパク・ジファンが演じる。
イベントには、水上、ユンホ、福士、パク、内田監督が参加した。
【動画】福士蒼汰、役作りで15キロ増量した肉体に「どう見てもらえるか不安と楽しみ」
福士は、本作の役作りのために、約15キロの増量に挑み、そのパンプアップした肉体が公開されるとテレビやSNSで大きな話題を呼んだ。「犯罪集団のボスを演じました」と振り返りつつ「あと1週間で公開される。ドキドキしてます。僕にとっても挑戦した作品、役。自分自身の体型を皆さんにどう観てもらえるのかが楽しみでもありながら、不安でもありながらで」と笑顔で話していた。
メインキャストは、新宿中央署のルーキー刑事・相葉四郎を水上、相葉の最強のバディとなる韓国のエリート刑事、チェ・シウを東方神起のユンホ、そして国際指名手配犯のボスである村田蓮司を福士蒼汰、さらにその右腕となるキム・フンをオム・ギジュン、韓国ヤクザ チャン・イス役をパク・ジファンが演じる。
イベントには、水上、ユンホ、福士、パク、内田監督が参加した。