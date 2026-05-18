女子サッカーSОМPО WEリーグ。アルビレックス新潟レディースの多くの思いがつまった今季最終戦でした。



新潟市出身、今シーズンで引退する川村優理にとってこれが現役ラストマッチ。



そして16日の日テレ・東京ヴェルディベレーザとの試合をもって退任する橋川監督のためにも勝利がほしいこの一戦。



1点を追いかける展開となった新潟は後半15分、下吉からのパスを杉田がおさめ走り込んだ滝川！





エース・滝川の今シーズン7点目のゴールで同点に追いつきます。ところがその後相手にPKを献上すると元なでしこジャパンの岩清水に決められ再びリードを許す展開に。すると橋川監督が動きます。後半34分ベテランの上尾野辺に川澄、そしてこれが現役最後の試合となる川村優理の3人を投入。後半アディショナルタイムにはその川村のクロスに川澄！さらに上尾野辺のフリーキックに川村！途中出場のベテランを中心に最後までゴールを目指した新潟。試合は惜しくも1点差で敗れ6位で今シーズンを終了。それでも…ベテランの選手たちが示した思いは来季のチームに引き継がれていきます。＜現役最後の試合 川村優理選手＞「自分が試合に出られる時間を皆に感謝の気持ちを込めて、恩返しできればいいなとずっと思っていたので最後、こうして試合に出れて良かったなと思います。やっぱりタイトルをプレゼントできなかったのは悔しいですけど来年プレーしてくれる選手たちが必ずそこはやってくれると信じているので本当にこのチームで最後、引退できて幸せだなと思います」