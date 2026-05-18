イケメンすぎる美容外科医としてSNSでも話題の紀田基邦さん（35）の1st写真集『Love Yourself』（撮影：北浦敦子、税込3850円、主婦と生活社）が、7月17日にリリースされます。



【写真】美しすぎる美容外科医・紀田基邦さん

紀田さんは、ヒアルロン酸に特化した卓越した技術で、いま最も予約の取れないクリニックの院長である一方、総フォロワー30万人超えのイケメンすぎる美容外科医としてSNSでも話題です。



写真集の衣装は、すべて私物。スタイリングも自身で担当しました。ヘアメイクのアイディアも積極的に発信し、自宅でくつろぐ様子や愛犬との散歩シーン、愛車に乗る姿など、まさに“ありのまま”のカットが多数収められています。



さらにシャワーやプールでの撮影では、普段見せない鍛えた身体も披露。アイドル顔負けのキュートな表情、そして整形レシピなど盛りだくさんな一冊です。「自分を愛することが美しさの本質」という思いから、タイトルは『Love Yourself』に決定しました。発売を記念して、東京＆大阪でお渡しイベントも開催します。



紀田さんは、「医者である自分が写真集を出すなんて、夢にも思ってなかったので最初はお断りしようか迷いました。でも、喜んでくれる人がいて、自分にしかできないことならやってみたい！と思い切ってお受けしました」と経緯を紹介し、「タイトルの『Love Yourself』には、“自分を好きになれない人に、もっと自分を愛してほしい”という想いが込められています。僕自身もこの写真集で“ありのままの自分”を表現しようと自分と向き合ったことで、初めて本当の自分を好きになることができました。僕のすべてをさらけ出しています。この写真集があなたにとって、少しでも自分を好きになるきっかけになりますように」とコメントしています。



紀田さんは、1991年4月11日生まれ、京都府出身。2025年、渋谷・さくらステージに「THE BEAUTE CLINIC」を開業。特にヒアルロン酸の注入治療で高い信頼を得ており、ひとりひとりの顔の骨格やバランスを見極めて注入する「カスタマイズヒアル」で人気です。



【発売記念イベント情報】

7月17日（東京・六本木 蔦屋書店）

7月18日（大阪・梅田 蔦屋書店）