【図々しい！タダで祭り参加？】文句言ってたのに？お祭りには参加するのね…＜第8話＞#4コマ母道場
今回は、新興住宅地に引っ越しをしてきた高齢者と若いママたちのお話です。新興住宅地は何もかもが新しい。それは代々築き上げてきたものがない、ということでもあります。「古い時代のなんとなく続いた習慣」を排除できるメリットもありますが、「必要なものがあれば新たに自分たちで手配しないといけない」というデメリットもありそうですね。
第8話 ちゃっかり参加！？
【編集部コメント】
先ほどまで「お祭りを中止にしろ」と騒いでいた女性たちが、子どもを連れて素知らぬ顔でお祭りを楽しんでいました。おもちゃを買ったり、ミニゲームをしたり、キッチンカーで食べ物を買ったり……。せっかくみんなが一丸となって頑張っているなか、水を差した張本人が楽しんでいたら、マサコさんもモヤモヤしてしまいますよね。結果としては無事にお祭りは終わりましたが、マサコさんの心に暗い影を落としたことは事実です。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第8話 ちゃっかり参加！？
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび