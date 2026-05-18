＜運転免許の取得＞費用は親持ちが普通？学生時代に取っておくほうがいい？お金がなくて今はムリ…
車の運転免許はお持ちですか？ 内閣府の交通安全白書「１ 運転免許保有者数及び運転免許試験の実施状況」によれば、運転免許適齢人口の運転免許保有率は75.1%（令和6年末）。およそ4人に3人が持っていることになります。近年は「若者の車離れ」などともいわれるようですが、ママ世代ではいまだに「運転免許は持っていて当然」と考える人が多いかもしれません。
「学生時代に取得を」と言われるけど、出してあげられるお金がない
『車の運転免許。子どもが働き出したあとで取らせるのはダメなの？ わが家では自動車学校代を出してあげられそうもないのだけど。学生のお子さんがSNSに「免許を取った！」などとアップしているのを見て、気になった』
投稿者さん自身は25歳で免許を取得。ダンナさんは免許を持っていないため、「パパの前でその話はしにくい」といいます。
『よその家庭と比べる必要はある？ 私はバイトで貯めたお金で18歳で取ったし、夫も同じく。子どもの高校はバイト禁止だったので、大学入学後にバイトしたお金で取った』
たくさんのコメントが集まりましたが、「その家庭による」という回答も少なくありません。投稿者さんの家庭はその余裕がないというのですから、お子さんが自分で工面するしかありません。「自動車学校の費用って、今はいくらするの？」という質問も届きましたが、「40万円近くかかる」「30万円くらい？」「私のときは35万円」といった声がパラパラ。30〜40万円が目安となれば、たしかに安い金額ではありません。
『車必須の地域でなければ、本人が希望したときに自分で取ればいいと思う。必要な地域なら、親が出してあげないと子どもはキツいよね』
住んでいる地域も大きなポイントです。投稿者のお子さんは現在学生で、就職まであと1年。本人は「免許はなくてもいい」というスタンスだそう。自宅から少し歩くとバス通りがあるものの最近は本数が減っており、投稿者さんにはそれが不安材料。周囲には「学生のうちに取らせておけば？」と言われているとか。
免許取得は学生時代が断然お得！時間の余裕がまったく違う
自身が学生時代に取った、わが子が学生時代に取った。そんなコメントもいくつも届き、そのほとんどが「早めに取ってよかった」と口を揃えました。
『子どもたちには学生のうちに取らせた。費用は親持ち。時間があるうちに取得するほうがいいと思う』
その大きな理由が、時間の余裕。同じ「夏休み」でも、働き出してからの夏休みとは比べ物にならないほど時間があります。「就職すると時間を作るのが難しい。上司に『教習所に行くので、残業できません』と言わせるの？」「働き出して忙しくなると、教習所に通うのが面倒になると思う」といった声も。
「教習所の混み具合がひどい」と教えてくれた方も多く、予約がなかなか取れないため土日か平日夜しか通えない社会人には厳しいのではないかという指摘もありました。
『お子さんが就活で希望する職種に「免許必須」とあれば、応募すらできない。職業の幅が狭くなるから、取っておいたほうがいいと思うけど』
就職時に免許があるほうが有利だというコメントも相次ぎました。「息子の職場の採用条件がマニュアルの免許持ちだった」「私の地域では就活に免許が必須」と教えてくれた方も。とくに営業職は免許の有無で左右されるという報告もあり、「任される仕事内容にも差が出てくるし、それは人間関係にも影響すると思う」という声も。
『なぜ学生のうちがいいかといえば、学割が効くからだよ』
学生割引がある教習所も多くあるようです。さらに短期集中で取れ比較的安価な合宿免許も、利用しやすいのはやはり時間のある学生のうち。学生時代は免許の取りどきといっても過言ではなさそうです。
前出の交通安全白書「男女別運転免許保有者数と年齢層別保有者率（令和6年末）」によれば、16〜19歳で男19.9%・女15.0%だった取得率が、20〜24歳で男75.5%・女68.5%と跳ね上がります。多くはこの期間に取得しているということですね。25〜29歳では男84.5%・女78.6%と微増です。
いざとなればローン利用？あとは本人の意志で決めさせては
社会人になってから取得した・させた方々のコメントも見てみましょう。
『夕方〜夜の講習が多かったから、割増料金はかかったよ』
仕事後に教習所に通うのは割増料金、そしてよほどのやる気も求められそうです。「夕方のコマの授業を取るため、週2〜3日は早退。免許がないと話にならない仕事だったから職場も許してくれたけど」という方もいて、職場の理解も重要ということがわかります。なかには「会社に言われて取得することになったのに、教習所のために帰ろうとすると毎回社長が不機嫌に」といった理不尽な話も。
社会人になると習得のハードルが跳ね上がることはよくわかりました。問題は今現在、投稿者さんの家庭に費用を出してあげられる余裕がないことです。
『姪は教習所でローンを組んで通っていたよ。自分でバイトして、返済していた』
運転免許ローンをすすめる声も複数ありました。実際に利用していた方もちらほらいます。「支払いを就職後から始められる、スキップローンというものもあるらしい」というコメントも。返済開始時期を遅らせる「スキップ払い」など、その他にも調べてみれば投稿者のお子さん向きの方法があるのではないでしょうか。
ただ、ローンを組んでまでもお子さんは免許が欲しいのかといえば、現状はそうでもないとのこと。学生時代に取得しておくほうがよさげなのはたしかですが、一番大事なのは本人の気持ちです。「今は学科の講義がリモートになっていたりするから、昔よりは楽だと思う」と教えてくれた方もいました。就職まであと1年あるそうですし、いざとなれば卒業〜就職までの短期間に合宿で取る手もあります。今回みなさんが教えてくれた情報を伝えるだけ伝え、あとはお子さん自身の判断に任せてみてはいかがですか。