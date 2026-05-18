北海道知事を２期８年にわたって務め、５月１６日に亡くなった堀達也さんの通夜が執り行われました。



札幌市内の病院で１６日に亡くなった、元北海道知事・堀達也さんの通夜が営まれました。



会場には政治家など生前交流があった人たちが参列しました。



（立憲民主党道連 勝部賢志代表）「非常に気さくな方で、見た目はけっこう頑固そうに見えるんですけど、でも非常に仲間のことや後輩のことをよく面倒を見てくれる」





（連合北海道 須間等会長）「連合北海道としても支えてきたところです。本当に激動の８年間だったと思っています。いまの北海道の礎を築いたのではないかと思っています」樺太生まれの堀さんは道庁に入ったあと、前任の横路孝弘元知事の後継候補として１９９５年の知事選に出馬し当選。２期８年にわたり北海道知事を務めました。知事就任後に発覚した道庁の不正経理問題や、９７年の北海道拓殖銀行の破綻など、度重なる難題に追われた一方、流行語トップテンを受賞した「時のアセスメント」を導入。公共事業の見直しを行う行財政改革に取り組んだほか、９８年には道のキャッチフレーズとして「試される大地。」を採用し、イメージアップに力を入れました。当初は３期目を目指し、自民党の道議などが続投に向けて動きましたがー（堀元知事）「４月の次期知事選挙には出馬しないことと致しました」党の重鎮がその後、知事となる高橋はるみさんの擁立に動いたことから出馬を断念。葬儀には高橋さんも参列し、当時の思い出を語りました。（高橋はるみ参院議員）「引き継ぎもとても丁寧にやっていただきました。政治的な体制としてはちょっと違った形での。私は保守道政ということでありましたが、道政というのは道民のためのもの。当たり前のことですが本当に丁寧に教えていただいた」堀さんの告別式は１９日に執り行われます。