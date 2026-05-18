今シーズン初の猛暑日・大分県日田市と兵庫県豊岡市で35.3℃！暑さ前倒しで野菜が悲鳴 キャベツが茶色に… そんな中、お得な野菜の穴場を発見！「安い！大歓迎」
初夏を通り越して猛暑日がやってきました。野菜が悲鳴をあげています。
【写真を見る】ブロッコリーが1.5倍に！キャベツには…高温の影響で野菜がピンチ
「7月8月が怖い」各地で異例の暑さに
街の人（兵庫・豊岡市）
「暑いですね、本当に。大変です。本当に5月かというくらい、7月8月が怖いです」
きょう全国で今シーズン初の35℃超えとなったのは、兵庫県豊岡市。5月に猛暑日となったのは近畿地方で観測史上初めてとなります。
また、大分県日田市でも35.3℃を観測。5月としては異例の暑さになりました。
街の人（大分・日田市）
「サウナに入っているような感じ」
「異常な暑さですよ」
きょうは西日本を中心に暑い一日に。2地点で猛暑日に、313地点で真夏日となりました。
関東では東京都心が29.3℃、練馬が30.9℃と2日連続の真夏日に。
黒ずみ、割れ、規格外の大きさに…高温障害で野菜がピンチ
暑さがどんどん前倒しになる中、想定外の暑さに悲鳴をあげているのは、東京・立川市にある農園の小山代表。
カラフル野菜の小山農園 小山三佐男 代表
「こちらがキャベツ畑になりますね。もう完全に葉っぱが外から焼けたというか、根っこから栄養が吸収できなくなってしまった」
高温障害で黒ずんだキャベツの葉っぱ。商品にならないといいます。
カラフル野菜の小山農園 小山三佐男 代表
「こちらが、にんじんが植えられていた畑になりますね。高温障害が出てしまったので、全部トラクターで耕運して、廃棄してしまった状況」
あまりの暑さにほとんどのニンジンが割れてしまい、収穫間近でしたがすべてを廃棄。30万円以上の損失が出たといいます。
さらにこんな問題も。こちらのブロッコリーは同じ畑で育っているにもかかわらず、1.5倍ほど大きくなってしまいました。
カラフル野菜の小山農園 小山三佐男 代表
「夜になっても地温が下がらないので、どんどん成長してしまって、（食べたときに）辛い部分が多少、口の中に残ってしまう場合がある。やわらかい小さいほうが納品しやすい」
必要以上に大きくなり、規格外になってしまうといいます。
“ワケあり野菜”を安く販売「新鮮で安ければ大歓迎」
そんな規格外の野菜を安く売る青果店があります。
記者
「トマトは一袋324円です」
暑さで収穫が早まった不揃いのトマトは一袋324円。大きく育ちすぎたたまねぎは3個で162円。
買い物客
「今、物価がどんどん、いろいろなものが上がっている中で、そういうものを探し求めて買うのもアリだと思う。お得感が得られるので」
暑さのせいで中に空洞ができたキャベツは、通常200円ほどしますが162円とお得な価格に。
買い物客
「安いです、スーパーで売ってるより。大きくても小さくても、新鮮で安ければ大歓迎です」