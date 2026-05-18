上場企業の7割以上が、利益を伸ばすという結果となった2025年度の決算。

【写真を見る】6月値上げする商品は？

しかし、中東情勢の混乱が長引いている影響で、この先の日本経済には霧もかかり始めています。

過去最高の利益に 背景に“AI・半導体の需要”と“価格転嫁”

高柳光希キャスター:

企業の「過去最高益」という華やかなニュースの裏側で、私たちの生活にどう影響しているのでしょうか。

昨年度の決算を15日までに開示した企業（1103社）のうち、7割以上が増益になりました。

【昨年度決算 収益の前年比は】

※開示企業数：1103社 SMBC日興証券によると

▼増益 約74% (812社)

▼減益 約26% (291社)

純利益の合計は、5年連続で過去最高の見通しです。

TBS報道局 経済部 出野陽佳 記者:

イランへの攻撃は2月末だったため、2025年度の決算に出る（中東情勢の）影響は限定的なものにとどまっています。

その中で、最高益更新という見通しになっている理由に、AI・半導体の需要が伸び、関連する業界の業績が伸びているということがあります。

また、5年連続で好調な状況が続いていますが、以前からデフレ状況を脱するために企業が価格転嫁（値上げ）する動きを進めてきたことも支えになっています。

これまでは、コストが上がった分を価格に上乗せすると、客が離れ消費が落ち込んでしまうという懸念から、値上げできずに企業側が身を削る流れでした。

しかし最近は、一定程度価格を転嫁しても受け入れてもらえるという見方も強まってきています。原材料高や円安によるコストの上昇分を企業が価格に上乗せするような動きが出ていることから、企業業績も堅調な状態が続いているということです。

「国内が二極化」上場企業は好調だが…

井上貴博キャスター:

ポジティブなのかネガティブなのか、情報をどのように受け止めるべきなのでしょうか。

経済アナリスト 馬渕磨理子さん:

「上場企業」は好調で、その中でも半導体などが好調だと分類されています。

一方で、上場企業以外は厳しい状況もあり、国内が二極化していると思います。

ただ、「値上げができる」というのは良いことかなと思います。値上げによって利益が確保でき、賃上げに回っているとすれば、好材料だと受け止めることができます。

（賃上げについて）大企業は頑張っています。大企業は中小企業に対して、取り引きでも値上げしたいのですがうまくいかず、中小企業の賃上げができない状況です。

値上げに家計は付いていける？ 今後の経済への懸念

高柳キャスター:

2025年度の収益が好調な一方、この先については弱気な声を漏らす企業もあります。

2026年度の業績予想は「未発表」「減益予想」が約4割となっています。

▼中東情勢や地政学上のリスク

▼原油高・資材不足によるコストが増加

という点が主な理由だということです。

値上げは、様々なものに及んでいます。

【6月の値上げ】

▼タカノフーズ

納豆・豆腐・厚揚げ類など全商品



▼日清オイリオグループ

家庭用食品油を最大15%引き上げ



▼第一三共産ヘルスケア

医薬品・医薬部外品など19品目

TBS報道局 経済部 出野 記者:

ここまでのスピード感・上げ幅での値上げが相次ぐと、家計がついてこられるかが心配されます。これまでは企業が価格転嫁できていましたが、この先はどうなのかというのが1つのポイントです。

さらに「急騰する長期金利」も見逃せないポイントです。

18日には29年半ぶりの高水準となる2.8%を付けています。

中東情勢の悪化によるインフレの懸念や、政府の補正予算案編成の検討に関する財政の懸念が背景にあります。

こうした急騰は企業が投資をする際の足かせになったり、日経平均株価にもネガティブ材料になったりしますので、先行きには注意が必要だと思います。

井上キャスター:

補正予算案の編成検討など、政府の動きをどう見るべきなのでしょうか。

経済アナリスト 馬渕さん:

お金の使い道の一つとされている「電気・ガス」は、暑い夏には命に関わる部分なので、使うのは妥当です。一方、「現金給付」とするのは違うのではないか、そこが境目ではないかと思います。

出水麻衣キャスター:

政府が打ち出す「骨太の方針」、注目すべき点はありますか。

経済アナリスト 馬渕さん:

財政の持続可能性です。借金の返済額を減らしながら経済成長していくという部分の説明を、改めて海外投資家にもしっかり伝えていくことが求められます。

何度も繰り返して、忍耐強く、継続的に伝えていく必要があると思います。



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜プロフィール＞

出野陽佳

TBS報道局経済部 日銀／金融担当

88円だった納豆が値上がりして悲しい



馬渕磨理子さん

経済アナリスト

日本金融経済研究所代表理事 “日本一バズる”アナリスト

様々なお金の話をわかりやすく解説