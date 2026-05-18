いつもとは違う声色だった。元モーニング娘。の田中れいなが5月15日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」に鼻声の状態で生出演。その理由を説明し、共演者からツッコミが入る場面があった。

【映像】田中れいな、ぶりっ子してたら鼻声に？

冒頭、田中はいつものように「いえーい！」「今、覚えたパリピース！」などとハイテンションで挨拶した。これにMCの安田大サーカス・クロちゃんが「さっき、TikTok撮ってましたからね」と反応すると、「今日はですね…すみません、鼻声れいなでお届けさせていただきます」と発言。「ちょっと、なんで？」との質問には「んー」と間を置いた後、「なんかぶりっ子したいなと思ったら、いつのまにか鼻声になっちゃって…」と返した。

これにクロちゃんが「いや、聞いたことないよ、そんなの。ぶりっ子イコール鼻声なんて。なんだよそれ！」と笑うと、「すごい鼻にかかってるんですけど、頑張りまーす！」とカメラ目線でポーズ。その後、「普通に風邪引いた」と明かしつつ「体はもう完治しました。大丈夫です！」と白くて細い両腕に力こぶを作ると、クロちゃんが「力がある感じ、ありがとうございます」と頭を下げる中、ファンからも「れーな鼻声かわいい」「ぶりっ子れーな」「れいにゃかわいい」「おだいじにー」「しんぱい」などと多くのコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）