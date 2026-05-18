＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館

【映像】賛否を呼んだ問題の“変化”（実際の様子）

前頭十二枚目・獅司（雷）が前頭十三枚目・玉鷲（片男波）を立ち合い変化で下した一番に賛否両論が巻き起こった。解説の境川親方は「反則ではないんですけどね」と前置きしつつ「勝てば良いというものではない」と、敢えて指摘した。

立ち合い頭から突っ込んだ鉄人・玉鷲。だが獅司は右に変化していなし、突き落としを決めてあえなく決着がついた。立ち合い変化での決着に館内はざわめきが続いた。

192センチ・177キロの恵まれた体格を持つ獅司。大柄な獅司が立ち合い変化したのは、先場所で負け越し、今場所もすでに6敗で黒星先行と、調子が振るわない中での苦渋の選択だったのかもしれない。取組を受けて、ABEMAで解説を務めた元小結・両国の境川親方は「反則ではないんですけどね」と前置きしつつ、「目先の一勝に走るのもわかるんですけど、これから上位を目指すに当たっては、極力こういう相撲はね」と“愛ある苦言”を呈した。

「本人のためにあえて言わせてもらえば」と続けた境川親方は「いい体しているし、先輩（玉鷲）が頭を突っ込んできてるのに、それを避けるというのは、帰ったら師匠から注意されると思いますよ」と指摘。さらに「勝負事だから勝たなきゃならないと言われればそれまでですけど、この人（獅司）なんかは大きく伸びていってもらわなきゃ困るんでね」と、擁護しつつも期待の裏返しで厳しく解説した。

獅司と玉鷲の一番にはファンから「何してくれてんだ」「そりゃないよ」「勝負してよ」と落胆の声のほか、「いなしだぞ、変化ではない」「まあ、しゃーない」とフォローするコメントも寄せられるなど、賛否両論が続々。境川親方の“愛ある苦言”に「親方に同意です」「親方言ってくださってありがとう」「親方の言う通り！」と頷くファンも相次いだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）