『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録〜』EDテーマアーティストはTrySailに決定！

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シリーズ累計180万部突破の大人気漫画『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録〜』TVアニメ化！ 2026年7月よりTOKYO MX、ABCテレビ、BSフジ、WOWOWにて放送開始となる。監督には「くまクマ熊ベアー」や「勇者、辞めます」など、確かな演出手腕と拘り抜いた作画で良作を手掛けてきた石井久志、制作には石井監督と長年タッグを組んできたEMTスクエアード。シリーズ構成には大ヒットアニメ連発の赤尾でこ、キャラクターデザイン＆総作画監督には多くのアニメでアクションと美少女作画に定評のあるスーパーアニメーターの古川英樹といった豪華なスタッフが集結。

現代から転生し、魔導の研究に人生を捧げた大賢者エフタル。しかし才能の限界を知り、絶望の末に命を落とす。――400年後。前世の知識と魔術を携え二度目の転生を遂げた彼を待っていたのは、魔法文明が衰退した世界だった。奴隷の少女アナスタシア、そして名門学院の学長にして“かつての弟子”マーリンと共に、魔法学院で無双する！絶望から転生した賢者が、常識を塗り替える規格外の学院ファンタジーが開幕。

この度、7月より放送のTVアニメ『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録〜』EDテーマが、TrySailの「憧憬」に決定した。初解禁となるアーティスト写真と共にメンバーよりコメントが到着した。

＜TrySailコメント＞

麻倉もも

儚さと強さが交差する楽曲で、誰かを想う気持ちや前に進む力を感じながら歌いました。

一歩踏み出す勇気に繋がるような一曲になれたら嬉しいです。

作品と合わせてお楽しみください！

雨宮天

エンディングテーマ『憧憬』を歌わせていただきます！

憧れの気持ちを、内面に秘めるように時に切なく、そしてぶつけるように時に激しく歌わせていただいています。

キャラクターの心情と重ねて聴いてください！

夏川椎菜

「憧憬」という爽やかな響きとは対照的に、

憧れてしまった側の苦悩や葛藤を、泥臭く歌った曲になっています。

是非キャラクターの心情と併せて聴いていただければなと思います！

●リリース情報

TrySail 18th single

「憧憬」

2026年8月5日発売

予約はコチラ

https://trysail.lnk.to/shoukei_PKG

【完全生産限定盤（CD＋BD＋グッズ）】

価格：￥5,500（税込）

品番：VVCL-2934〜36

・「憧憬」衣装集合アクリルスタンド

・ソロアナザージャケット3種

・ID付きプレゼント応募チラシ封入

【通常盤（初回仕様限定盤、CD only）】

価格：￥1,350（税込）

品番：VVCL-2937

・ID付きプレゼント応募チラシ封入（初回プレスのみ）

【期間限定生産盤（CD＋DVD）】

価格：￥1,800（税込）

品番：VVCL-2938〜39

・ID付きプレゼント応募チラシ封入

＜CD＞ ※全形態共通

01.憧憬

02.Cheers and Cheers!!!

03.憧憬 -instrumental-

04.Cheers and Cheers!!! -instrumental-

＜BD＞※完全盤のみ

01.憧憬 Music Video

02.憧憬 Music Video Making

＜DVD＞ ※期間盤のみ

01.TVアニメ『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録〜』ノンクレジットエンディングムービー

早期予約特典

特典内容：オリジナルクリアファイル

対象店舗：全国アニメイト(通販含む)・ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)・Sony Music Shop

予約対象期間：6月30日(火)23:59まで

早期予約特典のご予約はコチラ

https://trysail.lnk.to/shoukei_PKG_souki

※特典は無くなり次第終了となります。

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

※CD1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。法人別特典＜TrySailオリジナルブロマイド＞も合わせてプレゼントいたします。

※絵柄は後日発表とさせていただきます。

※対象店舗で絵柄は同一のものとなります。

※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。

先着購入者特典

対象店舗および特典内容：

全国アニメイト（通販含む）：L判ブロマイド(アニメイトver.)

ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：L判ブロマイド(ゲーマーズver.)

とらのあな（通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）：L判ブロマイド(とらのあな ver.)

ソフマップ：L判ブロマイド(ソフマップ ver.)

TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く)：L判ブロマイド(タワーレコード ver.)

HMV全店(HMV&BOOKS online含む)・Loppi(ローソン店頭端末)：L判ブロマイド(HMV ver.)

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外：L判ブロマイド(TSUTAYA ver.)

WonderGOO/新星堂(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン：L判ブロマイド(WonderGOO/新星堂 ver.)

セブンネットショッピング：L判ブロマイド(セブンネット ver.)

楽天ブックス：L判ブロマイド(楽天ブックス ver.)

Amazon.co.jp：メガジャケ

Sony Music Shop：スマホサイズブロマイド(Sony Music Shop ver.)

※特典は無くなり次第終了となります。

※商品1枚購入につき1つ購入特典をお渡しいたします

※対象店舗は一部を除きます。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

●作品情報

『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Ｓランクチート魔術師冒険録〜』

【原作】

原作：白石新

漫画：けんたろう

キャラクター原案：魚デニム

【スタッフ】

監督：石井久志

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：古川英樹

アニメーション制作：EMTスクエアード

【キャスト】

エフタル：梅田修一朗

アナスタシア：小山内怜央

マーリン：白石晴香

エフタル（賢者/老人）：東地宏樹

エフタル（幼少期）：福原綾香

イリア：加藤英美里

フレイザー：平川大輔 ほか

EDテーマ

「憧憬」

TrySail

作詞・作曲・編曲：sabio

（SACRA MUSIC / Sony Music Labels）

＜TrySail プロフィール＞

麻倉もも(あさくら・もも)、雨宮天(あまみや・そら)、夏川椎菜(なつかわ・しいな)による女性声優ユニットのトップランナー、TrySail(トライセイル)。

楽曲・ビジュアル・ダンス・彼女たちのキャラクターの魅力は、女性声優アーティストの中でも圧倒的な存在感を示している。2015年にCDデビュー。2017年には、デビューから2年目にして横浜アリーナにて初のアリーナライブを成功させた。さらに2019年には自身最大規模となる全国20公演のライブツアーを敢行、 2021年には代々木第一体育館を埋め尽くし、着実にスケールアップしてきた。2022年には、世界最大のアニメソングのライブイベント「Animelo Summer Live」通称“アニサマ”にて、大トリを担当。翌年2023年には日本武道館にて毎年開催される大規模アニメライブイベント「リスアニ！LIVE」でも大トリを担当し、アニソン界での唯一無二の存在感を確固たるものにした。さらに、2023年には声優ユニットとしては初となるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」への出演を果たす。自身最大のヒット曲「adrenaline!!!」を披露し、大きな話題を呼んだ。各メンバーはソロアーティストとしても精力的に活動中。それぞれのソロ楽曲においても全員がオリコンチャートトップ10入りを果たし、声優としても数々の人気アニメ作品でヒロインを演じている。グループとして活躍しながらも、それぞれの個性が輝く姿が、幅広い年代のファンから絶大な支持を集めている。

©白石新・けんたろう・魚デニム／SQUARE ENIX・「落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Ｓランクチート魔術師冒険録〜」製作委員会

関連リンク

TrySailポータルサイト

https://trysail.jp/

アニメ『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Ｓランクチート魔術師冒険録〜』公式サイト

https://rakudai-anime.com/