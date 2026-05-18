鹿児島ユナイテッドはきのう17日のホーム最終戦でロアッソ熊本と対戦。

自分たちのスタイルを貫いての逆転勝利です。

7800人が駆けつけたホーム最終戦。

（サポーター）「ずっと勝ちが無いので、きょうは90分で勝ってほしい」

（サポーター）「（Q.好きな選手は？）河村慶人選手、ゴールを決めてほしい」

そんな、一戦を前に発表されたのが、チームの象徴となる胸スポンサーの交代。チーム創設から13年にわたって胸に刻まれた「さつま島美人」の文字が、今シーズンで見納めとなることが発表されました。

（記者）「13年間の感謝を胸に。ホーム最終戦どんな戦いを見せるのでしょうか」

試合は立ち上がりからユナイテッドのペースに。吉尾のスルーパスから有田。さらに、この日が誕生日の杉井。

前半だけで8本のシュートを放つも、ゴールを奪えず…。

すると、エンドが変わった後半立ち上がり。左サイドを崩されると…クロスがそのままネットを揺らし、熊本に先制を許します。

それでも、「やることを変えずにプレーできた」という選手たちは、その3分後。杉井が粘って上げたクロスに河村。

河村の今シーズン2ゴール目で同点に追いつくと、後半21分にはコーナーキックから広瀬。

先日、第一子誕生を発表した広瀬の記念すべき”パパ”初ゴールで逆転します。

その後も体を張り続けアグレッシブさを見せたユナイテッド。2対1の逆転勝利でホーム最終戦を白星で飾りました。

（村主博正監督）「選手たちの日々の努力、粘りがようやく形になったと思う」

（逆転ゴール 広瀬健太選手）「（さつま島美人の）長島研醸が無かったら、鹿児島ユナイテッドFCも無いと思う。目の前の試合を勝つだけなので、また一週間準備していきたい」

次の胸スポンサーがどうなるのか、その動向も注目されます。

2位鳥栖との勝ち点差が1に縮まり、次の試合がリーグ最終節。今度の日曜日、アウェーで9位の北九州と対戦します。

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