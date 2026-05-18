“値上げの波”に苦しむ小売店の話題です。野菜や果物などを入れるトレー袋が品薄となり影響が広がっています。

（記者）「トマトにきゅうりといった夏野菜を包装するパッケージも値上げが止まりません」

天文館のかごしま産直市場です。

中東情勢の悪化により、今月に入って石油由来のトレーや袋などの値上げが続き、希望した数が入荷しない状況が続いています。

（かごしま産直市場 池畠大二店長）「（野菜などの）仕入れ価格も上がっている。資材も人件費も上がって、悩みの部分は多い」

業者から値上げの通知が・・

おととい16日も業者から値上げの通知が・・・。

レタスや高菜など野菜を包むフィルムは今月25日からおよそ30%値上げされます。

（かごしま産直市場 池畠大二店長）「柔らかい方がいいので、ふんわり巻くと量は使う。細かい部分でも悩むところは多い」

果物キャップも1つ7.2円から8.7円となり、およそ20%値上がりします。

包装資材を少なくする工夫も

長持ちする野菜は包装せずに販売するなど工夫しています。

（客）「（袋に）入っていなくても大丈夫。料理してしまえば一緒」

（かごしま産直市場 池畠大二店長）「（包装が）必要なものとそうではないものを見極めながら、お客さんにも新鮮さをアピールできていけたらいい」

値上がりが続く現状をどう乗り越えるか。店の模索は続きます。

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