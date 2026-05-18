16日、鹿児島レブナイズのブースター感謝祭が開かれ、選手とファンが交流しました。

鹿児島市で開かれた感謝祭には、ファンおよそ1400人が集まりました。

選手と触れあえるさまざまなコーナーが用意され、中でも盛り上がっていたのは“かくれんぼ”。試合中には見られない選手たちの表情に、ファンは大満足の様子でした。

（ブースター）「楽しかったです」「（来季も）こんなふうにして、Rebsの近くにいてくれるチームであってほしい」

グッズ販売では、ファン一人ひとりに言葉を交わし、日ごろの感謝を伝えていました。

（兒玉貴通選手）「みなさんと楽しい時間を過ごせて、本当にいい1日だった」

（藤本巧太主将）「（シーズン）最後に感謝の気持ちを伝えることができてよかった」

そして鹿児島レブナイズは18日、今季ACを務めたマティアス・カミノ・ロペスさんが来季のHCに就任すると発表しました。

カミノさんは前任のフェルナンド・カレロ・ヒルHCと同じスペイン出身の35歳。クラブを通じて、「この3シーズンで築き上げられてきたものを引き継ぎ、スピード感があり、エキサイティングなバスケットボールを毎日追求していく」とコメントしています。

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