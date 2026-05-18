牛肉の産地などを不適正に表示していた水迫畜産は、きょう18日、伊仙町を訪れ、町長らに謝罪しました。水迫畜産は当初、寄付者への補償として「500円または1000円の金券を送る案」を提案していたことが新たにわかりました。

水迫畜産の水迫栄治社長はきょう18日、ふるさと納税の提供事業者である財宝の担当者と伊仙町役場を初めて訪問し、伊田正則町長に謝罪しました。

水迫畜産は県外産を含んだ牛肉を「鹿児島県産」などと不適正に表示。これまで水迫畜産は「意図的ではない」としていますが、鹿児島県警は意図的に産地偽装などをした食品表示法違反の疑いがあるとみて捜査しています。

（記者）「意図的かどうか明言できないのか？」

（水迫畜産・水迫栄治社長）「家宅捜索がなければいいが、捜査が入っているので、申し訳ないが、明言を避けさせていただけるとありがたい」

ふるさと納税の返礼品として扱っていた伊仙町など4つの自治体は、今月14日、提供事業者である財宝に対し、寄付者への補償として、返礼品と同等の商品か金券を送るよう要請。背景には、水迫畜産に対する自治体側の不信感がありました。

（伊仙町・伊田正則町長）「両社から謝罪の言葉をもらったが、最初に聞いた話では、誠意ある対応がみられないと強い怒りを感じた」

伊仙町によりますと、水迫畜産は当初、寄付者への補償として「500円または1000円の金券を送る案」を提示していたということです。

（伊仙町・伊田正則町長）「最初の回答が500円または1000円の金券と言われた。すべての納税者に500円と1000円で対応することが、納税者の思いに寄り添った対応ではない」

水迫畜産と財宝は18日、伊田町長に対し「返礼品と同等の商品または金券を送る」と説明。財宝は近日中に、ほかに要請のあった鹿屋市、姶良市、垂水市にも同様の返答をするということです。

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