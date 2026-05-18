ママさんたちの熱い戦い…16日・17日の2日間、MBCママさんバレーボール鹿児島県大会が開かれました。

50回目の記念大会となった今年、地区予選を勝ち抜いた50チームが出場し、笑顔溢れるはつらつとしたプレーを見せていました。

同じ市町村でチームを組むAパートの決勝は、鹿児島地区のBLACKと姶良地区の国分北が対戦。

第1セットは、序盤から得点を積み重ねた国分北が21対12で先取します。

続く第2セットは、両者譲らない展開に。20対19と1点差で迎えた国分北のマッチポイント。2対0のストレートで破り、国分北は初の優勝です。

（国分北・藏原絵美キャプテン）「念願の初優勝ができて最高です。楽しくみんなでできたのが優勝につながった」

また、同じ市町村の40歳以上がチームを組むBパート決勝は、鹿児島地区のBLACKと東谷山が対戦。BLACKが2対0のストレート勝ちで、涙の初優勝を飾りました。

さらに、記念大会として60歳以上が出場したCパートでは、勝ち点や得失点率などで勝敗を決め、姶良地区のMIZOBEが優勝しました。

大会の模様は、来月10日の午前10時25分からMBCテレビで特別番組として放送します。

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