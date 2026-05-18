木村拓哉さんがYouTube動画で「家族で好きなやつがいる」と話した、ドン・キホーテのプライベートブランド「情熱価格」の商品「無着色カリカリ梅」がSNSで注目を集めている。

ドン・キホーテの親会社のパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）によると、木村さんの動画公開後の販売個数は、約1.25倍になったという。

「昨日ちょうどその話をちらっと横でしてたのを聞いて...」

木村さんのYouTubeチャンネルは2026年5月9日、「【木村さ〜〜ん！】木村拓哉＆エルフがキラキラドンキで『バズ菓子』食べたら⋯」と題した動画を公開。木村さんがお笑いコンビ「エルフ」の2人と若者向けの商品を中心に扱う「キラキラドンキ」を訪れ、SNSで人気のお菓子などを見て回るという内容だ。

動画では、ドン・キホーテのスタッフが「キャプテン（木村さん）が梅をお好きだと小耳に挟みまして」として、カリカリ梅の売り場に案内。木村さんは、緑色の青梅を使った「無着色カリカリ梅」を手に取った。

エルフ・荒川さんが「カリカリ梅がお好きなんですか？」と尋ねると、「家族で好きなやつがいますね」と明かした。さらには、「昨日ちょうどその話をちらっと横でしてたのを聞いて、そういや言ってたな、みたいな」と話し、「無着色カリカリ梅」を買い物かごに入れた。

その後、木村さんとエルフは「無着色カリカリ梅」を試食。木村さんはカリカリ梅を口に入れると、音声スタッフに向けてマイクを近づけるようジェスチャー。咀嚼音を聞かせると、「すっぺえ」と述べ、「でも、買って正解。これは買って正解」とおいしさを噛み締めていた。

この「無着色カリカリ梅」について、コメント欄やXでは注目する声が寄せられている。

PPIH広報室は、J-CASTニュースの取材に、「公開後1週間（5/10〜5/16）の販売個数を3週前の1週間（4/19〜4/25）で比較した際に1.25倍となっております」と回答。なお、Youtube公開の前週と前々週はゴールデンウィーク中だったため、3週前と比較したとした。

PPIH広報室によると、「無着色カリカリ梅」は「ひと粒ひと粒ていねいに手割りしているカリカリ梅、隠し味にはちみつを使用し、すっぱさ控えめにし、ほんのり甘く仕上げ」た商品だという。