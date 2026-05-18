シリーズ時を越えて。今回は以前このコーナーでも紹介した山形県飯豊町にある寺の観音堂にスポットを当てます。2022年の豪雨災害で被災した観音堂はこのほど復旧工事を終え新たな一歩を踏み出しました。



飯豊町中にある置賜三十三観音の1つ天養寺観音堂には、この日、地域の住民が多く集まっていました。



中村観音堂保存会長岡英雄 会長「多数のご出席いただき誠にありがとうございますこれより開眼供養を開催いたします」





観音堂を管理する地域住民らで作る保存会の会長、長岡英雄さん（80）です。この会は高齢化が進むなか地域を上げて観音堂の保存を図るため2021年に設立されました。県の有形文化財に指定されている天養寺観音堂はおよそ600年前、室町時代に建てられました。4年前の2022年8月、置賜地域を中心に襲った豪雨災害。観音堂の裏山から崩れた土砂が直撃して建物全体が歪み一部が倒壊しました。【ON】中村観音堂保存会長岡英雄 会長「大変ショックだった元の姿が全くなかったから」一方で、観音堂がある中地区一帯は大きな被害を免れました。「観音堂が豪雨から人々を守った」と 住民たちは口々に話します。住民「中地区の水害から身を挺して守ったような形でここ（観音堂）だけ崩れた」中村観音堂保存会長岡英雄 会長「地域からは守り神として信仰されていると思う」地域の守り神をこのままにはしておけない長岡さんら地域住民や寺の檀家でつくる保存会は観音堂の復旧を目指します。費用を捻出するため会ではクラウドファンディングを活用。全国から目標額を上回るおよそ370万円が集まりました。クラウドファンディングのほか県や町からの助成を受け去年6月から行われていた復旧工事もことし3月中旬に終わりました。工事完了にあわせて行われた開眼供養では町の関係者や保存会のメンバーが焼香などをして手を合わせました。住民「何とか再建できて良かった未来永劫残していかなければならない」住民「元通り復元したということで大変立派ありがとうございます今まで守って来たものをそのまま私たちも守っていかなければならない」完成までの間、定期的に工事の様子を見に来ていたという長岡さんもこの日喜びをかみしめました。中村観音堂保存会長岡英雄 会長「（観音堂が）倒れたときのことを思い出しながら皆さんの協力のおかげで短時間に建てていただき感謝を申し上げる」保存会の名称・中村観音堂保存会にある「中村観音」は、天養寺観音堂の別名で観音堂が飯豊町中地区にあることを示しています。保存会では観音堂が被災し参拝客の立ち入りが制限されていた期間も参道の掃除や花壇の植え付けなど整備を続けてきました。住民「毎年やっている壊れていても」住民「まずはよかった出来上がって」復旧工事が急ピッチで進められていた去年10月、観音堂を訪れたのは米沢市にある県立米沢鶴城高校で建築などを学ぶ生徒たち。なかには特別な思い入れがある生徒もいました。生徒（当時3年生）「おじいちゃんによく連れてきてもらって思い出深い場所だったので（復旧して）とてもうれしい昔のものを見ていたが新しくしてもらえたので次はどうなるかとても楽しみ文化をしっかり残していくことが大事だと思った」現在30人ほどいる保存会のメンバーはほとんどが高齢者。観音堂を末永く守り続けていくためには、地域の若い人にも関心を持ってもらい若返りを図る必要があると長岡さんは話します。中村観音堂保存会長岡英雄 会長「保存会を拡大して地区のみんなで観音堂を守っていく会に立て直していきたいと思っている」未曽有の災害を乗り越え新たな歴史を歩み始めた天養寺観音堂、地域の守り神を子や孫の世代へと残すため保存会の取り組みは続きます。天養寺観音堂では今後仏像や絵馬といった収蔵品を運び込み、7月には工事完了を祝うセレモニーが行われる予定です。