ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元放送作家・鈴木おさむ氏（54）がゲスト出演し、ラーメン店の“ライス先出し”論争で物議を醸した件について言及する場面があった。

鈴木氏はラーメン店を訪れた際に「たしかに、セット頼んだんだけど ライスだけ出てきてラーメン出てくるまで2分ほど。なぜ、ライスだけ先に出すのか?」とポストし、ネット上で議論の的となっていた。

この件について「“いろいろとやってください”とかじゃなくて、本当に純粋にライスだけが出てきたんですよ」といい「しかもそのラーメン屋さんに僕は30年以上通っていて。いつもライスがちょい先に出てくるのが気になっていたんだけど、その日はずいぶん先に出てきたので」と投稿に至った経緯を説明する。

「“そんなの待てよ”とか“老害だ!”とか“一緒に出すのは無理だ”とか言われて」といい「そこには30年で300回は通っていて。店名は出てないけど、お店の人が見たら分かると思うので。次行ったときに出禁にならないか、ちょっとドキドキしていて」と苦笑していた。