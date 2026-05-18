政府は１８日、地域ごとに成長産業の集積地を作る「戦略産業クラスター計画」の素案を公表した。

全国１０ブロックにＡＩ（人工知能）や半導体、造船などの重点分野を割り振り、インフラ（基盤）整備や人材育成を国が支援する。高市内閣が掲げる「戦略１７分野」の拠点と位置づけ、経済成長と地方活性化につなげる。

高市首相は同日、首相官邸で開かれた会合で「意欲ある自治体には支援を惜しまない」と述べ、計画実現に必要な規制改革や財政措置の検討を急ぐよう指示した。都道府県知事が主導する「地域産業クラスター計画」など他の取り組みと合わせ、「地域未来戦略」として夏に正式決定する。

素案では、北海道・東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄の１０ブロックに、それぞれの特色を踏まえた重点分野を複数割り振った。次世代半導体を量産する工場を建設中の北海道は「ＡＩ・半導体」、近畿は大阪・関西万博で披露された空飛ぶ車など「空モビリティ・宇宙」に力を入れる。自動車産業が集中する中部は「水素・アンモニア」、四国は「造船」業の再生、沖縄は「医療・バイオ」などへの大規模投資を目指す。