夫はピカソも認めた世界的巨匠！スイスの大豪邸で暮らす日本人妻にスタジオも感嘆「夢のような話」

MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。

5月12日（火）に放送された同番組には、ピカソも認めた世界的巨匠を支え続けた日本人妻が登場した。彼女が暮らすスイスの自宅は、歴史的文化遺産に指定されている大豪邸で…。

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紹介されたのは、「マダム節子」と呼ばれる日本人女性。夫は、ピカソに「20世紀最後の巨匠」と称えられ、作品が約21億円で落札されたことで話題にもなった、今は亡きフランス人画家バルテュスさんだ。

年齢が34歳も離れている節子さんとバルテュスさんが出会ったのは、今から約60年前の京都。当時の彼女はフランス語を学ぶ上智大学の2年生で、バルテュスさんは展覧会の作品選定で来日していたという。

そんなとき、日本の絵画や文学、精神的な考えを大切にするバルテュスさんに惹かれ、すぐさま大学を中退した節子さん。バルテュスさんが暮らしていたローマに向かい、5年の交際を経て結婚したそうだ。

そんな節子さんは現在、スイスの小さな村「ロシニエール」にて家族6人で暮らしている。自宅の敷地面積は2ヘクタール（※6050坪）で、テニスコートにたとえると約76面分も。

築約300年の邸宅は、「シャレー」と呼ばれる山岳地帯に建つ伝統的な木造家屋。スイスで一番大きく、国の歴史的文化遺産に指定されている。節子さんとバルテュスさんが50年前に一目惚れして購入する以前は、120年もの間ホテルとして多くの人に利用されていたそうだ。

自宅の部屋数は47部屋。300年前の木材をそのまま使用しているため、どの部屋も温もりを感じられる。

そのうちの1室には、名作『レ・ミゼラブル』『ノートルダム・ド・パリ』などで知られる小説家ヴィクトル・ユゴーがかつて滞在したのだとか。その部屋は現在、節子さんら家族が食事をする際に使われている。

自宅にはほかにも、バルテュスさんと親しかったリチャード・ギア、オードリー・ヘプバーン、勝新太郎さん＆中村玉緒らが来訪。第79代内閣総理大臣の細川護煕氏も対談で訪れたそうで、贈り物の掛け軸や茶わんが2階の広いサロン（応接間）に飾られている。

日本で出会ってローマで結婚し、スイスを終の棲家に選び、世界中の著名人から愛されているバルテュスさんと節子さん。そんな夫婦の物語に、スタジオの高嶋は「夢のような話」と感嘆していた。