Ado日産スタジアム公演のタイトル決定！ORIHARA描き下ろしキービジュアルも公開
Adoが7月4・5日に開催する日産スタジアム公演のタイトルが決定。キービジュアルも公開された。
■公演タイトルは『Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」』。チケットは各日ともに残りわずか
公演タイトルは、『Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」』（読み：あど すたじあむらいぶ にーぜろにーろく あお）に決定。
タイトル決定にあわせて、Adoのイメージディレクターを務めるORIHARAによる描き下ろしのキービジュアルも公開された。
本公演のチケットは各日ともに残りわずかとなっている。
■ライブ情報
『Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」』
07/04（土） 神奈川・日産スタジアム
07/05（日） 神奈川・日産スタジアム
■リリース情報
2026.05.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE「春に舞う」
https://ado.lnk.to/harunimauPR
■関連リンク
Ado OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/ado/