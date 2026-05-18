Ado日産スタジアム公演のタイトル決定！ORIHARA描き下ろしキービジュアルも公開

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Adoが7月4・5日に開催する日産スタジアム公演のタイトルが決定。キービジュアルも公開された。

■公演タイトルは『Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」』。チケットは各日ともに残りわずか

公演タイトルは、『Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」』（読み：あど すたじあむらいぶ にーぜろにーろく あお）に決定。

タイトル決定にあわせて、Adoのイメージディレクターを務めるORIHARAによる描き下ろしのキービジュアルも公開された。

本公演のチケットは各日ともに残りわずかとなっている。

■ライブ情報

『Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」』

07/04（土） 神奈川・日産スタジアム

07/05（日） 神奈川・日産スタジアム

■リリース情報

2026.05.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「春に舞う」

https://ado.lnk.to/harunimauPR

■関連リンク

Ado OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/ado/

■【画像】Adoアーティストビジュアル