Ayaseオールセルフプロデュース新EP『dialogue』配信リリース決定！新アーティスト写真を公開

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Ayaseが、シンガーソングライターとして初となる5曲入りEP作品『dialogue』を2026年5月27日にリリースすることが決定。

あわせて、ジャケット写真および新たなアーティスト写真も公開となった。

■「YOASOBIもAyaseも、ここから更に本気でいきます」（Ayase）

本作は、全曲において作詞・作曲・編曲・歌唱までをAyase自身で手がけたオールプロデュース作品。日々の生活や音楽活動の中で生まれた本心の感情を音楽へと昇華し、自分自身や関わる様々な人や物事、そして社会との“対話”をテーマに制作された楽曲を束ねた一作となっている。全5曲すべてノンタイアップで構成されており、自身のために書き下ろした楽曲を自らの声で歌い切ることで、これまで築いてきた表現とは異なる、よりパーソナルで生身のAyaseを体現したEP作品となる。

リリースに先駆け、5月20日には先行シングル「うるさ」を配信リリースすることが決定。展開豊かなダンサブルなエレクトロチューンで、Ayaseとして新境地を切り拓くサウンドが印象的な楽曲となっている。EPには、オールドスクールのエッセンスと現代的な感性が交錯する表題曲「dialogue」、鮮烈なメロディに乗せ、対話の中で生まれる感情や自身の内面と向き合う姿を宇宙的スケールで描いた「PLANETS」など、多彩な楽曲を収録。

ボカロP、シンガーソングライター、そしてYOASOBIのコンポーザーとしてのキャリアを通じて辿り着いた、ソロアーティストとしての“原点であり出発点”ともいえる作品となっている。

■Ayase コメント

■リリース情報

2026.05.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「うるさ」

https://lnk.to/urusa

2026.05.27 ON SALE

EP『dialogue』

＜収録曲＞

01. PLANETS

02. うるさ

03. bad therapy

04. 火花

05. dialogue

https://lnk.to/ayase_dialogue

■【画像】『dialogue』ジャケット

■関連リンク

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