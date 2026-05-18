巨人のトレイ・キャベッジ外野手（29＝米国）が16日に放送されたBS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（第3＆第4土曜後10・00）にVTR出演。番組MCを務めるお笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹（58）が4月18日の放送回で“ブルース・ウィリスに似ている”と盛り上がった件についてコメントした。

「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。「さまぁ〜ず」の2人、そして宮崎瑠依（42）という巨人ファン3人が番組MCを務めている。

番組では「もっとも・さまぁ〜ずに・ささったプレーヤー」をMSPとして毎月発表。大城、岸田の捕手コンビはこれを目標にしていると以前から公言しているが、3・4月度の月間MSPに選出されたのがキャベッジだった。

開幕戦で初回先頭打者本塁打を放つなどチームに勢いをつけたのが主な選出理由。三村と大竹は、せーの！で「キャベッジ！」と一致し、文句なしのMSPだった。

この日は恒例となっているMSP賞品の特製タオルを持って番組がキャベッジのもとへ。「アリガトウゴザイマス」とうれしそうに受け取ってもらったところで、三村と大竹が指摘している“ブルース・ウィリスに似ている件”についても質問された。

これにキャベッジは「巨人に来てからヒゲをそったので（米国時代に似ていると）言われたことはない」としながらも「うれしい。これから周りに自慢します」とニッコリ。ハリウッドスターに似ていると言われて喜んだ。

三村と大竹はブルース・ウィルス（71）の主演映画「アルマゲドン」のシーンを念頭に、ヘルメットを脇に抱えたキャベッジがお立ち台に上がってくれることを熱望しているが、「こうやって持ちます」と笑顔でジェスチャーまで披露するサービスぶり見せたキャベッジ。

インタビューを終えたあとにはもらったタオルをきれいにたたんでしまう姿もオンエアされ、三村も「ああいうところに人間性が出ますよ」と感心していた。