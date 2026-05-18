サッカー日本代表の佐野海舟選手が18日に帰国し、6月開幕のFIFAワールドカップ開幕を前に思いを明かしました。

羽田空港で取材に応じた佐野選手。「責任感をすごく感じていますし、覚悟を持って色々な人の思いを背負って戦っていきたい」と、大舞台を前に強い決意を口にします。

W杯メンバーの発表は「少し緊張しながら見ていた」と明かし、自らの名前が呼ばれたことには「うれしさはもちろんあったが、それより責任感の方が強かった」と当時の心境を語りました。

佐野選手にとって今大会が初の夢舞台。「初めてですけど、まずはサッカーを楽しむ気持ちを忘れずに。そしてケガをして選ばれなかった人など、色々な人の思いを背負って戦っていきたい」と、改めて強い思いを述べました。

佐野選手は中盤の要として、歴史的な勝利となった25年10月のブラジル戦や今年4月(日本時間)のイングランド戦でともにフル出場。強豪撃破に大きく貢献しました。

この2試合でともにボランチを組んだ鎌田大地選手とのコンビについては、「まだまだ分からないので、自分は最後まで成長し続けて、チームの勝利に貢献できるようにやっていきたい」と、大会へ向けさらなる成長を誓いました。