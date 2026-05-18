栃木県上三川町の住宅で親子３人が死傷した強盗殺人事件で強盗殺人容疑で逮捕された竹前海斗容疑者（２８）と妻の美結容疑者（２５）の自宅周辺で、事件に使われた白い高級車と似た車が目撃されていたことが分かった。

事件をめぐってすでに逮捕されている少年らは「夫婦に頼まれた」と話しているという。指示役だった竹前容疑者夫妻に対して、少年らは実行役だった。少年らが事件現場まで行くのに使ったのが白い高級車だが、竹前容疑者夫妻の自宅周辺でも似た車が目撃されている。

夫妻の自宅のある神奈川県内の住宅街では、白い車が４月後半から道路に停められていたという。ある女性住民は「通るたびにまたあるなと。駐車禁止ではないのかなと思ったら、連休明けくらいに駐禁の張り紙がしてあったから、やっぱりダメだよねと思いました」と振り返った。男性住民も「あそこは駐車禁止です。日中は車がないこともあったけど、夜には戻って停める。邪魔だと思っていました」と指摘。近隣住民の誰かが通報したという。その後、白い高級車は今月１１日か１２日にいなくなった。事件は１４日午前に発生していた。