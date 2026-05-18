岐阜城が、5月19日から耐震工事で長期休館に。18日、駆け込みの観光客で賑わいました。

【写真を見る】岐阜城が耐震化工事で5月19日から2027年秋まで長期休館に 周辺の施設は通常営業も…｢観光客4割近く減るのでは｣

（弓削はな記者 5月16日）

「金華山にある岐阜城。開門前ですが、既にたくさんの人が並んでいます」

金華山山頂にそびえる岐阜城。2024年に来館者は累計で1600万人を突破し、最近も大河ドラマの影響で来場者が増えている人気の観光スポットです。

耐震化工事で2027年秋まで休館

天守は1956年に再建されましたが、このたび耐震化工事が必要になりました。そのため5月19日から2027年10月下旬までの1年半、休館することに。





「目にしっかり焼き付けておきたい」

先週末は長期休館を前に、駆け込みでやってきた多くの観光客で賑わいました。

（来館者）

「1年半かけて工事すると聞いた。せっかくだから行ってみようと」

「大河ドラマに夫婦でハマっていまして、もう改修工事が始まるので朝イチで並んできました」

「名だたる将軍が見た景色を、今の時代に見られるのは感動」

天守閣からの景色を真剣に撮影する男性は…

（来館者）

「年間約300回ぐらいは来ます。最高ですね。目にしっかり焼き付けておきたい」

周辺の施設は通常営業も…

岐阜城の長期休館に、周辺の施設はちょっと大変です。



（ぎふ金華山ロープウェー 若原賢治さん）

「歴史観光という観点では、4割ぐらいお客様の来場が減るかとみています」

岐阜城の休館中も、ロープウェーや展望台近くのレストランなどは通常営業しますが、観光客は4割近く減る見込み。そのため運営会社は展望台のナイター営業日を去年より40日増やし、夏のビアガーデンも期間を延長する予定。「夜の観光」で生き残りを図ります。



（若原さん）

「歴史観光がなくとも、この素晴らしい雄大な景色。夜景をしっかりとご覧いただければ」

「お客様が減るんじゃないか…」

そして2025年4月、ふもとの公園内にオープンした「岐阜城楽市」。飲食店などが軒を連ねますが…



（テナント店舗の担当者）

「まずは岐阜城にロープウェーで行ってから帰りに寄る人が多いと思うので、心配ですね。お客様が減るんじゃないかということで」



行政とも連携し、イベントなど観光客を呼び込む対策を講じたいとしています。

長期休館前の営業を終了 副館長の思いは…

そして、18日午後5時半。岐阜城が長期休館前の営業を終えました。



（岐阜城 副館長 仙田久子さん）

「扉が閉まる最後の音を聞いて、お客さまとこれでお目にかかることが当分ないと思うと、寂しい思いがしました。心の中では泣いております。新たな思いで皆さまがワーッと言ってもらえるような岐阜城でありたい。そういった思いでお客様を迎えたい」