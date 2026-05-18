カブス戦でのプレー

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は17日（日本時間18日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発。9回に二塁打を放つなど5打数1安打で、チームは9-8で延長10回サヨナラ勝ちした。派手なホームランこそ出なかったが、凡退の場面でも米ファンに称えられる姿勢があった。

注目されたのは2点を追う5回1死一、二塁の打席だった。村上は二ゴロに打ち取られたものの、全力疾走。併殺崩れで一塁に残った。2死一、三塁から続くバルガスが2点二塁打。村上が同点のホームを踏んだ。

村上が併殺に倒れていればこの得点はなかった。当たり前のプレーともいえるが、どんな時もチームプレーを忘れない主砲の姿勢がファンの心を打っていた。

X上のある米ファンが「すべてはチームのベストプレーヤーから始まる。17本塁打の選手がここまでハッスルしているなら…その姿勢は打線全体に広がっていくだろう」とこのシーンを紹介。「脚（スピード）もあるし、もしかしたらMLBで最高の選手かもしれない」「このプレーは本当に大きかった」と同調する声も上がった。

メジャー1年目ながらここまでリーグトップの17本塁打。長打力だけでなく、献身的な姿でも認められている。



（THE ANSWER編集部）