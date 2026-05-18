「ポジティブな性格の猫」が持っている特徴3つ

1.怖いより先に動く「冒険家」タイプ

ポジティブな性格の猫の場合、警戒心から行動が止まってしまうことは少ないでしょう。

見慣れない来客や新しい家具に対しても、怖さをあまり感じず「なになに～！」と興味津々で近づいてくるはずです。誰とでもフレンドリーに接することができる点も、このタイプならではの強みです。

一方、あまりの恐怖心の薄さゆえに、安全かどうかの判断を後回しにしてしまうことも。誤食や脱走などには、十分気をつけましょう。

2.失敗を引きずらない

いたずらをして叱られたり、高い場所へのジャンプを失敗したりしたときに、落ち込むそぶりも見せないことも、ポジティブな性格の猫ならではでしょう。

筆者の実家には、嫌なことが起きると押し入れにこもってしまうナイーブな猫と、叱られてもすぐ同じいたずらを繰り返すおてんばな猫がいます。どちらもその猫らしさがありますが、こうして比べてみると、反応の違いはとても対照的です。

そう考えると、ちょうどいいバランスは、猫にとっても人にとっても意外と難しいのかもしれません。

3.自己主張ができる

撫でてほしい、ごはんが食べたいという基本的なアピールから、イヤなことはイヤという主張まで、自分の気持ちに常に正直な点も、ポジティブな性格の猫が持つ魅力です。

愛情表現もストレートで、飼い主さんの後をついてまわったり、急に甘えモードに入ったりと、そのときの気持ちをそのままぶつけていきます。

そんな性格の猫と暮らしていると、なんだかんだいっても、気づけばその気持ちに応えようとしている飼い主さんが多いのではないでしょうか。

ポジティブな性格の猫が「飼いやすさ」につながる理由

ポジティブな性格の猫が「飼いやすい」と感じられる理由の1つに「分かりやすい意思表示」があります。

「今、どうしてほしいんだろう？」と毎回探らなくても、豊かな感情表現から、そのときの気持ちがおおよそ伝わってきます。

そのため行き違いが少なく「気持ちが通じやすい」と感じられやすいのも、大きな魅力です。よく話しかけてきたり、お腹を見せてくれたりと、信頼されていることを実感しやすいでしょう。

ただ、内向的な性格の猫にも、その猫なりの表現の仕方があります。特定の相手にだけ、ぐっと距離を縮めてくれることも珍しくありません。

筆者の飼っている2匹の愛猫も、来客の前にはほとんど姿を見せませんが、家族の前では堂々としている内弁慶タイプです･･･！

ポジティブな性格の猫が飼い主さんにもたらすメリット

猫は人と違って、ポジティブを押しつけるようなことは一切ありません。ただ、自分のそのときの感情に従って、自分がしたい行動を選んでいるだけです。

そんな一瞬一瞬を全力で生きる姿を見ていると「自分も、このままでいいのかも」と、ふっと肩の力が抜けていくかもしれません。

スキンシップをたくさん取ってくれるので、幸せホルモンと呼ばれるオキシトシンも分泌されやすくなるといわれています。

その結果、ストレスの軽減やリラックスにつながり、日々の幸福感も少しずつ高まっていくでしょう。

まとめ

ポジティブな性格の猫は、愛らしく、飼い主さんの気持ちまで前向きにしてくれる存在。無邪気に挑戦する姿勢を貫き、失敗もめげず、自分の気持ちのままに行動しています。

ポジティブすぎるゆえ、叱られてもいたずらを繰り返して困ってしまうこともあるかもしれません。それでも、その堂々とした姿に気持ちが救われる瞬間も多いのではないでしょうか。

これからも、のびのびとその猫らしさを発揮できるように、飼い主さんは温かく見守ってあげましょう。