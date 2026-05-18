モデルの井上麻衣(34)が16日、自身のインスタグラムを更新。新調した水着姿を公開した。



【写真】一番上は、もう中学生！この着こなし…さすがモデルさんです

「オーダーしてた」というアイテムが手に入り、「水着とラッシュガードが届いたから早速、、、」とホテルのプールサイドで着用した姿を投稿。黒いビキニトップと白のショーツ、クリーム色のラッシュガードと落ち着いた色合いのウェアを身につけてポーズを取っている。「ワンピースタイプも愛用してるからシリーズが増えて嬉しい」とバリエーションが増えてゴキゲンだ。



井上は「JJ」「美ST」「STORY」など数々の雑誌に登場。神戸コレクションや関西コレクションなど多くのファッショショーにモデルとして出演している一方、私生活では中学1年生の長女、小学1年生の長男、3歳の次女、2歳の三女を育てる。スリムなお腹周りと豊かな女性らしさも併せ持つ美スタイルには、ファンから「とても4児の母には見えません」「ありがとうございます ご馳走様でした」「円形くっきりワーオッ」「Wow超別嬪さんだね」「女神すぎる」といった声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）