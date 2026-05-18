女優の大原優乃(26)が16日、自身のインスタグラムを更新し、ドライブ姿を公開した。



【写真】白Tシャツで握るハンドル 丸みを帯びたフォルムが超かわいい

撮影の仕事で沖縄を訪れていたが、悪天候のため撮影が中止に。急きょレンタカーを借りてドライブを楽しんだ。「お仕事で沖縄へ 撮休の日に、マネージャーさんとレンタカーを借りて雨の中ドライブ」と説明。車を停めてキャンバストップを全開にして車内で撮影したTシャツショットを掲載した。ハンドルには「FIAT」の文字。「相変わらずドライブ好きです」とコメントしている。



自身のYouTubeチャンネル「ゆーのちゅーぶ」でもドライブの様子を公開。インスタでは分かりにくいが、しっかりと雨が降っており、ビーチでもかなりの強風だ。レンタルしたのは丸っこいフォルムで女性にも人気の真っ赤なフィアット500。「フィアットのエンジンとブレーキが難しい。マニュアル車を運転してる感じ」と味わいの違いに戸惑った部分もあった。道路はまっすぐで「こんなに運転しやすい高速なかった、道なり34キロ」と笑顔だった。



（よろず～ニュース編集部）