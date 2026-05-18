1972年5月15日の沖縄本土復帰から54年。16日に沖縄の基地周辺を中心に、各地で平和を願うデモ行進が実施された。

嘉手納基地のある北谷町周辺では、「基地負担軽減」を訴え、約12キロの「平和行進」が行われた。終了後は、集会が行われ、玉城デニー知事が出席、「反戦・反基地の取り組みを自信と確信、誇りを持ち進めていかなければならない」と述べた。

平和行進は1978年に開始された。基地のない島を願われたものだが、米軍関係者による事件・事故は後を絶たず、今一度本土復帰の意味を問い直すことを目的として毎年5月15日前後に開催されている。

また、国際通りでは、公安から「極左暴力集団」指定を受けている中核派や全学連といった活動家たちが、反戦反基地デモを実施した。

「沖縄を戦場にするな」「トランプ、高市を倒そう」とシュプレヒコールをあげた。そこに右翼の街宣車が登場。「デモ行進でいくらもらっているんだ」「日本が嫌なら出ていけ」などと応戦。場は騒然とし、出動していた警察や機動隊が止めに入る事態に発展した。

17日には嘉手納基地で基地抗議デモを実施している中核派のヘルメット隊と機動隊が衝突。反対する要因としては、イラン戦争の出撃拠点として沖縄米軍基地が使用されていることもある。

「道を開けろ！我々は嘉手納基地撤去まで戦うぞ」と機動隊を威嚇。中核派にヘルメットをかぶる理由をたずねると「相手は武装しているアメリカ軍なので自分たちも一番大事な頭を守るためです」と語った。

彼らは沖縄県外からの来訪者が大半のようで、抗議運動は団体の主義、主張や存在をアピールする目的もあるとみられる。全国紙や沖縄二大紙である琉球新報と沖縄タイムスなどはほとんど報じていない。

一方、女子高校生ら2人が死亡した事故が起きた名護市辺野古は静かだった。17日には、共産党の田村智子委員長が演説会で「（船を運航していた）ヘリ基地反対協議会の構成団体である日本共産党として心からおわびを申し上げる」と謝罪。港には「調査中」と貼り紙をしたボートが停泊し、事故の犠牲者を悼む花束やメッセージを書き込んだボードなどが置かれている。