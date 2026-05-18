お笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇（42）が16日放送のテレビ朝日「池上彰のニュースそうだったのか!!」（土曜後8・00）に出演し、政府による所得・資産把握について持論を述べた。

番組では、自民党総裁・高市早苗首相が衆院選で公約に掲げた消費税減税について取り上げた。MCのジャーナリスト・池上彰氏は現金給付と減税を組み合わせた新制度「給付付き税額控除」が高市首相の本命の政策で、消費税減税はそれまでの2年間限定の“つなぎ”だと説明。

給付付き税額控除について、池上氏が「本当に低所得の困っている人にピンポイントで支援できる仕組みじゃないかというので、このやり方にしたらどうかと検討されている」と説明すると、松陰寺は「所得はないけど資産や貯蓄をたくさん持っている人ってどうなんですか？」と疑問を口に。

池上氏は「所得だけでなく資産も把握しないとお金持ちを支援することになるんじゃないか。正確に把握するシステムを整えるのに時間がかかるし、国民の抵抗感が強いというので、これまでは案が出ていたが立ち消えになっていた」と解説した。

政府が個人の口座残高を把握することについて、タレントの磯野貴理子は「国にがんじがらめにされちゃっている感じがしてあんまり気分良くないですね」と否定的。

これに対し、松陰寺は「例えばマイナンバーと口座をひも付けたりだとか資産も全部申告するっていうふうにするしかないのかなと思うんですけど。懸念を抱く人もいるが国に知られちゃいけない資産って何だろうとも考えますね。そんなによこしまな資産を持っているのかなっていうのもあるんで」と意見を述べた。

すると昨年8月に結婚したケンドーコバヤシは「まあ、でも妻に知られたくない資産ってありますからね。それはあるにはあるんですよ」とジョーク交じりにコメントし、笑いを誘っていた。